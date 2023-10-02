Penulis Pemula Bingung saat Ingin Menulis Buku, Ikuti 3 Tips Jitu Ini

JAKARTA - Membaca dan menulis adalah kegiatan literasi paling dasar yang dilakukan bagi anak yang baru mengenal pendidikan. Membaca dapat membuka jendela dunia, menulis menjadi kunci mengeluarkan ide dan pikiran.

Dalam menulis terutama puisi, inspirasi dan imajinasi yang dimiliki penulis haruslah tinggi dan luas. Selain itu, perbendaharaan kata yang dimiliki seorang penulis haruslah banyak, sehingga penulisan karya akan lebih kreatif.

Salah seorang penulis tanah air dengan karyanya Love, Spelled in Poetry, Helena Natasha membagikan inspirasinya dalam menulis sangatlah luas dan bisa melalui apa saja, dari pengalaman pengikutnya, lagu yang ia dengar, hingga kisah pribadinya. Kaya literasi membuat para penulis mendapat inspirasi.

“Biasanya kalau aku dengar lagu Taylor Swift atau baca novel, atau baca buku lain (untuk dapat kata baru). Kadang ada bahasa atau kalimat yang aku suka lalu aku analisis. Dari situ aku analisis (maksudnya)," kata Helena Natasha, dikutip Senin (2/10/2023).

Termasuk dalam meningkatkan kosa kata dalam penulisan karya, ada banyak cara yang bisa dilakukan dan seringkali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membaca karya lain,

mendengar lagu, bahkan sesingkat melihat papan iklan di jalan seringkali ada kata baru yang bisa dituangkan dalam tulisan. Pada rangkaian acara Indonesia International Book Fair (IIBF) 2023 di ICE BSD, penulis tanah air Helena Natasha bersama Firnita (penulis buku Shorter Stories) membagikan

kiat-kiat menulis, khususnya dalam mengembangkan penulisan dalam talkshow bertajuk ‘Bincang Verse Voyage’pada Sabtu (30/9/2023).

Tips Mengembangkan Kemampuan Menulis

1. Membaca Buku dan Analisis Per-kalimat

Tidak jarang dalam menulis karya seringkali muncul rasa ‘buntu’ dan tidak tahu kata atau kalimat apa yang harus dituliskan. Penulis amatir hingga profesional pernah mengalami hal

serupa. Membaca karya orang lain atau karya lama milik sendiri dapat memberikan inspirasi menulis. Untuk mendapatkan perbendaharaan kata yang baru, analisis tulisan atau kalimat

yang dirasa menarik.

2. Mendengar Lagu atau Musik Favorit

Mendengarkan lagu bagi sebagian orang seperti menenangkan pikiran. Biasanya, setelah mendengar lagu perasaan akan lebih baik dan niat untuk menulis menjadi meningkat. Inspirasi untuk menulis pun lancar karena pikiran mulai jernih. Biasakan juga untuk

membedah dan analisis kata per kata dari lirik lagu, terutama jika ada kata asing agar menguasai banyak kosa kata dan penulisan dapat berkembang.

3. Punya Lingkungan Suportif

Teman dan sahabat yang suportif biasanya akan membuat pekerjaan lebih mudah. Dalam hal menulis karya, usahakan punya teman yang berada di lingkup penulisan karya dan sastra agar.bisa memberi saran dan masukan tentang karya yang dibuat. Selain itu, lingkungan yang berada sejalur biasanya akan lebih suportif dalam mengembangkan karya penulisan menjadi lebih maju. Berada dalam lingkup yang paham akan dunia sastra juga memudahkan mencari inspirasi karena adanya tukar pikiran dan pendapat. Jika tidak berada di lingkup yang sama, jadikan teman sebagai audience yang bisa menilai tulisan yang telah dibuat.