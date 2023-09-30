Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sepatu Tertua Zaman Neolitikum Ditemukan di Gua Kelelawar, Ini Penampakannya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |06:30 WIB
Sepatu Tertua Zaman Neolitikum Ditemukan di Gua Kelelawar, Ini Penampakannya
Sepatu tertua era neolitikum ditemukan (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Sepatu tertua sejak zaman era neolitikum ditemukan di gua kelelawar di Eropa. Sepatu tersebut sudah berusia 6.000 tahun.

Benda-benda tersebut termasuk di antara benda-benda kuno yang ditemukan di gua kelelawar di Spanyol yang dijarah oleh para penambang pada abad ke-19, namun dianalisis dalam sebuah studi baru. Kelembapan yang rendah dan angin sejuk di dalam gua membuat gua tersebut tetap terpelihara dengan baik. Peneliti juga menganalisis keranjang dan seperangkat alat.

 BACA JUGA:

“Benda-benda tersebut adalah kumpulan bahan serat tumbuhan tertua dan paling terawetkan di Eropa selatan yang diketahui sejauh ini." kata rekan penulis studi, María Herrero Otal dikutip dari BBC News, Minggu (1/10/2023).

Keberagaman teknologi dan pengolahan bahan mentah yang didokumentasikan menyoroti keterampilan komunitas prasejarah. Teknik penanggalan baru yang digunakan menunjukkan bahwa kumpulan 76 benda yang ditemukan di gua tersebut berusia sekitar 2.000 tahun lebih tua dari perkiraan sebelumnya.

BACA JUGA:

Cara Daftar Tryout CPNS 2023 di Okezone, Ini Tahapannya 

Beberapa objek di set tersebut berasal dari 9.000 tahun yang lalu. Sandal yang diteliti diduga tak hanya menggunakan berbagai jenis rumput dalam strukturnya, tetapi juga menggunakan bahan lain seperti kulit dan kapur.

Sepatu ini berasal dari periode Neolitikum, membuatnya lebih tua dari sepatu kulit berusia 5.500 tahun yang ditemukan di sebuah gua di Armenia pada tahun 2008.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement