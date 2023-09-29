Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini 10 Peminatan Jurusan IT yang Paling Diminati Pelajar

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |15:27 WIB
Ini 10 Peminatan Jurusan IT yang Paling Diminati Pelajar
Jurusan IT paling diminati atau favorit (Foto: Freepik)
A
A
A

BANDUNG - Jurusan teknologi atau IT saat ini semakin diminati seiring perkembangan era digital. Pesatnya artificial intelligence (AI) membuat peminatan jurusan ini menjadi semakin favorit.

Sebanyak 2.170 pelajar setingkat SMA/SMK akan mengikuti program pelatihan keahlian digital Telkom DigiUp 2023. Program keahlian Network Administrator atau jaringan IT tercatat paling banyak diminati para pelajar.

Ketua Satgas Program Telkom DigiUp, Danan Suryadi menjelaskan, data sementara sebanyak 2.170 peserta sudah terdaftar dalam program Telkom DigiUp Tahun 2023. Program ini telah resmi dibuka dan akan segera dimulai.

"Secara total lebih dari 1.407 peserta dan kalau kami lihat di layar juga ada peserta yang mengikuti secara nobar atau nonton bareng," jelas Danan.

Telkom DigiUp 2023 ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyiapkan kebutuhan talenta digital di Indonesia melalui kombinasi program short course pelatihan, sertifikasi, kompetensi dan community. Program ini disusun melalui pendekatan sinergi pentahelix dengan melibatkan berbagai unsur diantaranya yaitu unsur industri yaitu PT Telkom, akademisi (Yayasan Pendidikan Telkom), Pemerintah (Kemendikbudristek), unsur komunitas dari siswa dan para guru serta unsur media. Pelaksanaan program Telkom DigiUp 2023 telah dimulai sejak pendaftaran pada tanggal 21 September dan akan ditutup pada tanggal 3 Oktober 2023.

"Selanjutnya akan dilakukan seleksi pada tanggal 4 Oktober 2023 untuk mendapatkan 1.000 peserta yang akan diikutkan dalam program pelatihan dan sertifikasi," ungkapnya.

