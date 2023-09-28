Alasan Mengapa Cheetah Bisa Berlari Sangat Cepat

JAKARTA - Alasan mengapa cheetah bisa berlari sangat cepat sangat unik. Dikenal sebagai hewan darat tercepat di dunia, cheetah beradaptasi secara ideal untuk berlari cepat dan mengejar mangsa. Kucing besar karnivora ini paling sering terlihat di sabana dan padang rumput kering di Afrika.

Cheetah dapat berakselerasi hingga mencapai kecepatan 75 mil per jam, atau 120 kilometer per jam, begitulah bagaimana cheetah mendapatkan julukannya. Tetapi, apa alasan mengapa cheetah bisa berlari sangat cepat?

Bagaimana cheetah bisa berlari begitu cepat?

Cheetah adalah pelari yang sangat hebat di planet ini. Anatomi tubuh yang indah, ramping, dan elegan memaksimalkan kelincahan dan kecepatan mereka. Berikut adalah lima kemampuan adaptasi tubuh cheetah yang sangat baik.

Ekor panjang

Ekor berotot cheetah dengan panjang sekitar 60 hingga 90 cm memiliki fungsi sebagai penyeimbang, membantu mereka dalam melakukan manuver dalam kecepatan tinggi.

Tulang belakang yang fleksibel

Cheetah memiliki tulang belakang yang panjang dengan fleksibilitas luar biasa. Mereka dapat melenturkan dan meluruskannya, sehingga meningkatkan jangkauan langkah mereka.

Paru-paru yang besar

Dengan jantung yang kuat serta paru-paru yang besar, cheetah dapat menyalurkan oksigen dengan cepat ke otot-otot, membuat saluran pernapasan turut membesar. Hal ini memudahkan mereka untuk berlari dengan kecepatan luar biasa.

Cengkraman cakar yang kuat

Seakan belum cukup, cheetah memiliki cakar yang dapat dikencangkan hampir sepenuhnya, berbeda dengan jenis kucing besar lainnya, yang berarti cakar ini selalu siap untuk memberikan daya cengkraman yang kuat.

Kaki yang panjang

Cheetah memiliki kepala yang kecil dan kaki yang panjang, mengoptimalkan hukum aerodinamis. Tulang tibia dan fibula mereka yang menyatu memberikan stabilitas lebih baik untuk memacu kecepatan, meskipun hal ini mengganggu mereka saat memanjat.

Bagaimana Cheetah Menangkap Mangsanya?

Cheetah merupakan hewan pemburu yang aktif di siang hari. Hal tersebut dikarenakan cheetah memiliki penglihatan nokturnal yang lebih buruk dibanding pemangsa besar lain yang berburu di malam hari.

Mangsa yang paling umum menjadi buruan cheetah adalah kijang, rusa, dan zebra. Dalam berburu, mereka akan memanfaatkan batuan alami atau rumput yang tinggi untuk bersembunyi.

Setelah cheetah menetapkan mangsanya, mereka akan terus mengintainya. Meskipun cepat, kekuatan mereka yang terbatas membuat mereka harus menjaga jarak dekat dengan mangsanya sebelum akhirnya memutuskan untuk menyergap.

Setelah berhasil memutus jarak, kucing besar ini akan menggunakan kecepatan maksimal mereka untuk mengejar mangsa, yang kemungkinan besar akan kelelahan. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka cenderung memakannya sampai habis untuk menghindari pemangsa lain yang mungkin berada di dekatnya.