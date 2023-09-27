Gen-Z Terpapar Budaya Barat dan Korean Wave, Ini Pesan Antropolog dan Rektor

Gen-Z tetap harus memajukan warisan budaya tanah air di tengah tantangan budaya asing (Foto: istimewa)

JAKARTA - Gempuran budaya asing yang masuk tidak bisa terhindarkan dari pengaruh kehidupan anak muda khususnya gen-z. Mereka dijejali dengan budaya asing baik Barat dan Korea dari mulai musik, makanan, hingga drama.

Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia (UI) Prof Semiarto Adji mencontohkan di Taiwan, negara itu menggunakan kebudayaan sebagai strategi nasional untuk membedakan identitas dengan negara lain. Di Korea, kata dia, Korean Wave menyebar ke seluruh negara.

“Kedua, gelombang Korea. Lagu-lagunya drama, makanan, fashion. Mereka langsung berfokus pada budaya barat. Jadi musik mereka, musik yang sama yg dinyanyikan seluruh musisi dunia. Drakornya sama dengan drama internasional. Artinya tak semata pada budaya yang eksis tapi mengembangkan dengan basis kompetitornya,” ucapnya dalam keterangan kepada wartawan, dikutip Rabu (27/9/2023).





Indonesia bagaimana?

Satu hal menurutnya, Indonesia tidak boleh meninggalkan tradisi atau etnis dan kekayaan luhur serta budi pekerti. Semua nilai itu masuk dalam sendi-sendi kehidupan.

“Gen-z adalah digital matic. Sejak lahir sudah kenalan dengan dunia digital. Di sinilah masa depan kebudayaan Indonesia harusnya dimulai,” katanya.

Dia menegaskan anak-anak muda harus lepas dari cangkang kekhawatiran menghilangkan budaya nasional . Ekspresi kebudayaan di komunitas anak muda harus dibiarkan berkembang bebas.

“Kebudayaan itu mengikat komunitas. Kalau ikatan komunitas lemah maka gak ada gunanya itu kebudayaan,” ucapnya.

Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur menggelar acara Budo Budi Kilau Nuswantara 2023 “Nawasena Kharisma Indonesia” yang berlangsung selama dua hari, dengan berbagai rangkaian kegiatan yang mendukung generasi muda dalam memampukan Indonesia menjadikan kekayaan budaya sebagai nilai strategis bangsa. Rektor Universitas Budi Luhur Wendi Usino mendukung anak muda mengedepankan warisan budaya.