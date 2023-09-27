Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Rektor Beri Edukasi Keselamatan Berkendara, Mahasiswa Jangan Cuek Pakai Helm

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:42 WIB
Rektor Beri Edukasi Keselamatan Berkendara, Mahasiswa Jangan Cuek Pakai Helm
Rektor Untirta beri edukasi keselamatan berkendara (Foto: Yogi S Hardi)
A
A
A

BANTEN - Mahasiswa didorong menjadi pelopor keselamatan berkendara. Minimnya tingkat kesadaran anak muda, terutama pelajar dan mahasiswa untuk menggunakan pelindung kepala alias helm saat berkendara di jalan raya, membuat Rektor Universitas Tirtayasa (Untirta) Serang, Fatah Sulaiman angkat bicara.

"Anak muda adalah generasi masa depan yang akan menentukan ke mana bangsa ini di masa akan datang. Bayangkan jika generasi muda tidak mempunyai kesadaran lalu lintas, melanggar bahkan terjadi kecelakaan lalu lintas," ujarnya bersama Honda Banten, dikutip Rabu (27/9/2023).

Pihaknya menyambut baik kegiatan ini di kampusnya, mengingat Untirta merupakan kampus terbesar dan terbanyak mahasiswanya di Banten. Menurutnya, anak muda adalah golongan yang terbanyak menggunakan sepeda motor dan harus diedukasi soal keselamatan berkendara di jalan raya.

“Namun sangat disayangkan masih banyak pelajar dan mahasiswa yang cuek soal helm, padahal sangat penting," jelasnya.

