HOME EDUKASI KAMPUS

5 Jenis Karya Sastra Populer dan Contohnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:00 WIB
5 Jenis Karya Sastra Populer dan Contohnya
Ilustrasi untuk ragam karya sastra populer dan contohnya (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 5 jenis karya sastra populer dan contohnya yang perlu masyarakat ketahui.

Sastra merupakan sebuah bentuk kesenian yang dibuat manusia dalam bentuk tulisan ataupun lisan yang digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal seperti gagasan, emosi, ataupun pengalaman.

Karena lahir dari pemikiran kreatif manusia, karya sastra biasanya memiliki tujuan yang beragam, seperti menghibur, mendidik, merangsang pemikiran, atau menggambarkan realitas sosial dan budaya dalam suatu masyarakat.

Ada banyak jenis karya sastra populer di kalangan masyarakat. Berikut beberapa contohnya dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023).

5. Novel

Jenis karya sastra yang satu ini tentunya sudah sangat umum di kalangan masyarakat seluruh dunia.

Novel sendiri berisi cerita atau narasi dengan tulisan panjang dan biasanya menceritakan tentang kehidupan manusia dan lingkungannya dengan berbagai macam genre.

Karena memiliki isi yang cukup panjang, yakni sekitar 35 ribu kata atau minimal 100 halaman, maka penggambaran tokoh dalam novel biasanya dibuat menonjol, ceritanya kompleks, dan terdapat makna terselubung di dalamnya.

Beberapa contoh novel yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat adalah Tenggelamnya Kapal van Der Wijck oleh Hamka, Di Tepi Kali Bekasi oleh Pramoedya Ananta Toer, Rembulan Tenggelam di Wajahmu oleh Tere Liye, dan lain-lain.

4. Puisi

Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara kreatif untuk mengungkapkan ide, perasaan, atau curahan hati penulis dengan cara yang indah dan bermakna. Ciri karya sastra puisi dapat dilihat dari diksi, majas, dan rimanya.

Beberapa contoh karya sastra puisi yakni Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Darmono, Sajak Matahari oleh W.S Rendra, Senja di Pelabuhan Kecil - Chairil Anwar.

Halaman:
1 2
