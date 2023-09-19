Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Resmi! UNESCO Tetapkan Sumbu Kosmologis Yogyakarta Jadi Warisan Dunia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |11:56 WIB
Resmi! UNESCO Tetapkan Sumbu Kosmologis Yogyakarta Jadi Warisan Dunia
Sumbu kosmologis Yogyakarta ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO (Foto: Kemendikbudristek/UNESCO)
A
A
A

 

JAKARTA - The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks, atau Sumbu Kosmologis Yogyakarta dan penanda bersejarahnya, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Penetapan ini diumumkan pada pertemuan Komite Warisan Dunia (World Heritage Committee/WHC) UNESCO ke-45, pada 18 September 2023 di Riyadh, Saudi Arabia.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas juga 53 nominasi yang terdiri dari kategori budaya, alam, dan campuran. Dan sumbu kosmologis Yogyakarta dan penanda bersejarahnya yang terpilih.

"Alhamdulillah sidang agenda Yogyakarta berlangsung lancar. Hasil evaluasi dari Tim Ahli UNESCO merekomendasikan baik nominasi Indonesia, dan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO secara aklamasi merekomendasikan Sumbu Kosmologi Yogya dienkripsi," ujar Duta Besar dan Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Ismunandar di Riyadh, Saudi Arabia, dalam keterangan resmi kepada Okezone, (19/9/2023).

Sumbu Kosmologis Yogyakarta dan Penanda Bersejarahnya menjadi warisan dunia UNESCO ke-6 di Indonesia pada kategori budaya. Sebelumnya, UNESCO telah menetapkan 5 warisan budaya Indonesia, yaitu Kompleks Candi Borobudur (1991), Kompleks Candi Prambanan (1991), Situs Prasejarah Sangiran (1996), Sistem Subak sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana (2012), dan Tambang Batubara Ombilin, Sawahlunto (2019).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
