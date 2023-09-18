Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Inilah Riwayat Pendidikan Beckham Putra

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:26 WIB
Inilah Riwayat Pendidikan Beckham Putra
Inilah riwayat pendidikan Beckham Putra (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inilah riwayat pendidikan Beckham Putra. Pesepakbola profesional asal Persib Bandung Beckham Putra Nugraha ternyata tidak menomorduakan sekolah.

Meski karier Beckham Putra berada di puncak, pria lulusan SMAN 22 Kota Bandung itu tetap mengutamakan pendidikan. Sebelumnya, Beckham Putra tercatat sebagai siswa IPS di SMAN 22 Kota Bandung. Beckham Putra rela tidak ikut latihan bersama Tim Persib, jika dia harus mengikuti Ujian Sekolah. 

Beckham Putra lahir di Bandung pada 20 Oktober 2001, pemain bertinggi 1,73m itu merupakan anak ketiga dari pasangan Budi Nugraha dan Yuyun Zuhariyyah. Beckham Putra merupakan pemain asli Bandung yang merupakan didikan Diklat Persib Bandung.

Beckham Putra sukses menarik perhatian para pecinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya pemain berusia 21 tahun menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia di laga final SEA Games 2023 melawan Thailand, 5-2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement