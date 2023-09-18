Inilah Riwayat Pendidikan Beckham Putra

JAKARTA - Inilah riwayat pendidikan Beckham Putra. Pesepakbola profesional asal Persib Bandung Beckham Putra Nugraha ternyata tidak menomorduakan sekolah.

Meski karier Beckham Putra berada di puncak, pria lulusan SMAN 22 Kota Bandung itu tetap mengutamakan pendidikan. Sebelumnya, Beckham Putra tercatat sebagai siswa IPS di SMAN 22 Kota Bandung. Beckham Putra rela tidak ikut latihan bersama Tim Persib, jika dia harus mengikuti Ujian Sekolah.

Beckham Putra lahir di Bandung pada 20 Oktober 2001, pemain bertinggi 1,73m itu merupakan anak ketiga dari pasangan Budi Nugraha dan Yuyun Zuhariyyah. Beckham Putra merupakan pemain asli Bandung yang merupakan didikan Diklat Persib Bandung.

Beckham Putra sukses menarik perhatian para pecinta sepakbola Tanah Air. Pasalnya pemain berusia 21 tahun menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia di laga final SEA Games 2023 melawan Thailand, 5-2.