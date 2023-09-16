Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Terkuak Benda Langit yang Melintasi Bosscha, Ternyata Komet Fireball

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:03 WIB
Terkuak Benda Langit yang Melintasi Bosscha, Ternyata Komet Fireball
Ini penjelasan benda langit yang melintas di atas Bosscha Observatory (Foto: Instagram Bosscha Observatory)
A
A
A

JAKARTA – Netizen dihebohkan dengan fenomena astronomi benda langit yang melintasi langit Jawa Barat. Selain bisa dilihat warha Garut, benda langit terbang itu juga melintasi langit Observatorium Bosscha, Lembang, Bandung. Ternyata itu adalah komet.

Meteor melintasi Bumi sangatlah jarang terjadi, namun kali ini terjadi pada belahan dunia, yaitu di atas Observatorium Bosscha, Lembang, Bandung. Dikutip dari sosial media resminya, Sabtu (16/9/2023) meteor itu melintas terang pada tanggal 13 September 2023, pukul 23.06 WIB. 

Komet itu dinamakan fireball, karena meteor itu sangat terang daripada biasanya. Kenapa fireball?

BACA JUGA:

Komet Hijau Akan Melintasi Bumi Malam Ini, Fenomena yang Terjadi Hanya 50 Ribu Tahun Sekali 

“Kapan meteor terang persisnya melintas tidak dapat diprediksi secara tepat, namun dalam periode hujan meteor, kesempatan kita untuk melihat meteor tentu akan semakin besar," tutur pihak Obervatorium Bosscha.

Halaman:
1 2
