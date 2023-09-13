Asyik, Kampus Ini Beri 8 Pilihan Pengganti Skripsi agar Lulus Kuliah

BOGOR - Masing-masing kampus memiliki kebijakan untuk memberikan pengganti skripsi bagi mahasiswa agar lulus kuliah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI, Nadiem Makarim dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 baru-baru ini membuat pernyataan yang menyebutkan mahasiswa jenjang S1 atau D4 kini tidak lagi wajib mengerjakan skripsi. IPB University punya banyak pilihan tugas untuk mahasiswa.

Menanggapi hal tersebut, Rektor IPB University, Prof Arif Satria menyampaikan pola tersebut sudah diterapkan oleh IPB University sejak 2019. “Di IPB University, kebijakan tentang tidak wajib skripsi sudah dijalankan sejak 2019. Namun, tugas akhir tetap ada, seperti business plan dan laporan proyek lapang atau riset,” ujar Prof Arif dikutip Rabu (13/9/2023).

Dia mengatakan IPB University mendukung transformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) ini. “Kami mendukung kebijakan tersebut karena hal tersebut sesuai dengan apa yang selama ini dijalankan IPB University. Kebijakan ini memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi untuk mengatur sendiri kegiatan akademiknya,” ucapnya.

Di IPB University, kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Rektor IPB Nomor 27/IT3/PP/2019 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa. Dalam peraturan itu, diterangkan bahwa sumber kegiatan tugas akhir bervariasi. Pada Kurikulum 2020 IPB (K2020) yang terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdapat 8 model pembelajaran termasuk mekanisme tugas akhir. Berikut pilihan tugas pengganti skripsi untuk mahasiswa IPB.

Pilihan Tugas Pengganti Skripsi

1. Magang industri + tugas akhir di semester 8

2. Magang industri 2 semester + terintegrasi tugas akhir di semester 7 dan 8

3. Exchange programs di luar negeri (terprogram) di semester 7

4. Kuliah 2 semester di luar negeri (terprogram), termasuk tugas akhir prodi di semester 7 dan akhir semester 8

5. Enrichment courses (EC), create new venture + tugas akhir di semester 8

6. Enrichment courses (EC) 2 semester, create new venture terintegrasi tugas akhir di semester 7-8

7. Enrichment courses (EC) dalam bentuk community development (comdev)/ outreach education/sekolah desa + tugas akhir di semester 7-8

8. Enrichment courses (EC) dalam bentuk community development (comdev)/ outreach education/sekolah desa + tugas akhir di semester 7-8