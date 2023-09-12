Riwayat Pendidikan 7 Member BTS, Idol Cerdas Selesai Kuliah dan Raih Gelar

JAKARTA – Siapa nih yang sangat mengidolakan boyband K-Pop seperti BTS? Tentunya banyak yang bucin dengan boyband ini. Apalagi ada lho beberapa idol yang menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi demi mendapatkan gelar sarjana. Ada yang penasaran? Yuk langsung aja kita simak.

Di dunia K-Pop, mendapatkan pendidikan yang baik adalah sebuah hal yang besar. Perusahaan-perusahaan hiburan Korea secara aktif mendorong para idola yang sedang mengikuti pelatihan untuk maju secara akademis dan artistik-baik sebagai jaring pengaman, atau sekadar untuk pertumbuhan pribadi dan pemenuhan.

Karena karier di industri hiburan tidak stabil seperti pekerjaan harian, sebagian besar idola menaiki tangga akademis setelah lulus SMA, baik dengan mengambil kursus singkat dan kelas bahasa hingga mengikuti beasiswa dan mengejar gelar Doktor. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, bintang K-apop mana yang paling cerdas, paling terpelajar, dan siapa yang punya waktu untuk mendapatkan gelar sambil meraih ketenaran?

Dilansir dari South China Morning Post dan Jagran TV, Selasa (12/9/2023) berikut adalah riwayat pendidikan 7 member BTS beserta detail pendidikannya. Yuk intip!

Riwayat Pendidikan Member BTS

1. Jungkook

Jungkook BTS menyelesaikan studi universitasnya di Global Cyber University jurusan broadcasting dan hiburan. Dan ARMY dari seluruh dunia merayakannya di jejaring sosial dengan pesan dukungan untuk artis tersebut. Selain sebagai anggota termuda di grup, masing-masing anggota telah mendedikasikan waktu karier musiknya untuk berspesialisasi dalam bidang akademik.

2. Jin

Jin BTS mempelajari bidang Seni dan Akting di Universitas Konkuk, sebuah institusi swasta dengan kampus di Seoul dan Chungju. Idola K-pop ini memiliki salah satu mimpinya untuk menjadi seorang aktor, jadi Jin saat ini sedang mengambil gelar master di bidang selain musik di Hanyang Cyber University.

3. Suga

Suga mempelajari Pendidikan Penyiaran dan Hiburan di Global Cyber University. Pada Juli 2020, BIGHIT, label rekaman grup K-pop, mengabarkan bahwa sang idola telah mendaftar untuk gelar master di bidang Periklanan dan Komunikasi di Hanyang Cyber University.