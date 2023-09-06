Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

8 Universitas Ini Ternyata Punya Jurusan Polusi Udara

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |17:31 WIB
8 Universitas Ini Ternyata Punya Jurusan Polusi Udara
Universitas ini ternyata punya jurusan polusi udara (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Universitas ini ternyata punya jurusan polusi udara. Tingkat polusi di Indonesia khususnya di DKI Jakarta terus memburuk bahkan sudah berada di level tidak sehat. Sejumlah perguruan tinggi dan ahli ikut mencari solusi terkait hal ini.

Masyarakat yang sedang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk berhati- hati dan selalu jaga kesehatan agar kita tidak terkena penyakit. Sejumlah universitas juga mempelajari masalah pencemaran udara ini.

Terkait dengan adanya polusi udara semakin memburuk ada salah satu jurusan kuliah yang mempelajari dengan aspek upaya pelestarian. lulusan jurusan polusi udara ini akan diarahkan menjadi profesional yang mampu mengoperasikan, membangun, memelihara fasilitas pengelola lingkungan dalam pekerjaan penyediaan limbah cair, pengelolaan udara dan penyediaan air bersih. Berikut daftar universitas yang memiliki jurusan polusi udara dilansir dari berbagai sumber, Rabu (6/9/2023).

 BACA JUGA:

Universitas Ini Ternyata Punya Jurusan Polusi Udara

1. Universitas Indonesia

Program Studi Teknik Lingkungan bertujuan menghasilkan sarjana Teknik Lingkungan yang profesional dan cakap berkarya dalam perencanaan, perancangan (system, bangunan, struktur), pelaksanaan dan pengelolaan di bidang-bidang: Penyediaan air minum, Penanganan limbah cair, limbah padat (non B3 dan B3), Drainase, Sanitasi lingkungan, Sumber daya air, Pencemaran udara, Pencegahan pencemaran, Analisis mengenai dampak lingkungan. Pekerjaan yang memerlukan keahlian teknik lingkungan bervariasi baik dimensi maupun cakupannya, seperti: sistem saluran pembawa/drainase, sistem penyediaan air bersih, sistem pengelolaan limbah padat dan limbah cair dan sistem pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya lainnya.

 

2. Universitas Hasanuddin

Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin juga ikut mengevaluasi kondisi terkini kualitas udara, mengendalikan pencemaran udara, dan mengurangi tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kota Makassar.

 

3. Universitas Diponegoro

Fakultas Teknik Lingkungan di bawah departemen teknik lingkungan menerapkan kurikulum yang diformulasikan secara cermat yang melibatkan pembentukan karakter lulusan yang terdidik, terampil, dan berpengetahuan luas yang mendukung pemikiran mental dan kreatif yang kreatif dan inovatif serta profesional. Departemen Teknik Lingkungan melengkapi siswa untuk secara aktif terlibat dalam berurusan dengan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan limbah padat, pengendalian polusi udara dan sanitasi lingkungan melalui pendekatan teknis. Selain itu, Sarjana Teknik Lingkungan juga memenuhi syarat dengan berbagai pengetahuan pendukung termasuk kesehatan dan keselamatan, manajemen proyek, keterampilan komunikasi dan semangat kewirausahaan. Departemen teknik lingkungan mendukung pengembangan bakat dan alokasi keahlian siswa di bidang agama, seni, budaya dan olahraga, juga memberikan siswa dengan pengalaman berorganisasi melalui Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL).

 

4. Institut Teknologi Bandung

Program Studi Teknik Lingkungan (TL) ITB sebagai sebuah Disiplin Ilmu Teknik lebih banyak bergerak dalam bidang penyediaan air yang baik dan layak bagi kebutuhan aktivitas manusia ditinjau dari sudut kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Kontrol terhadap kemungkinan penyebaran penyakit dan pengelolaan kesehatan lingkungan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (environmental health and safety). Upaya pengendalian pencemaran akibat limbah hasil aktivitas manusia, mulai dari sumber terjadinya pencemaran sampai limbah itu terbentuk, misalnya melalui pendekatan teknologi bersih (pollution prevention), atau daur ulang limbah. Teknologi pengendalian dan pengelolaan (management) limbah cair, gas, dan padat dalam upaya pengendalian akibat pencemarannya terhadap media : tanah, air (termasuk laut) dan udara, termasuk pemanfaatan dan dan pengembangan bioteknologi yang relevan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement