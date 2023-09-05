Tesis dan Disertasi Terbit di Jurnal, Lulusan S2 dan S3 Bisa Dapat Predikat Cumlaude

JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan peraturan Permendikbudristek yang baru tetap meminta mahasiswa magister S2, S3, wajib diberikan tugas akhir berupa tesis dan disertasi, tetapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Aturan ini diserahkan kepada masing-masing kebijakan kampus. Bagaimana dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta?

Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Anter venus, MA, Comm, menilai hal itu tengah dikaji oleh pihak kampus. Hal itu juga menjadi pilihan bagi para mahasiswa S2 dan S3 itu sendiri.

“Kemudian apakah S2 dan S3 kan di kita juga ada ya, apakah wajib untuk mempublikasikan itu dibalikan kepada pihak masing-masing kalau pilihan secara internasional, dan yang berlaku di mana-mana sebetulnya untuk S2 dan S3 itu kan ada pilihan by by riset di Indonesia juga gitu kalau penelitiannya by riset atau penelitian ya harus publish,” katanya kepada wartawan dikutip Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, kampus di Indonesia rata-rata tetap mendorong mahasiswa S2 dan S3 tetap publikasi di jurnal. Mereka tetap diminta untuk publikasi.

“Karena itu akan membantu bagaimana meningkatkan kinerja kita di bidang publikasi penelitian, itu masalahnya,” katanya.

“Di UPN masih kita akan lihat lah ya kira-kira seperti apa untuk ininya,” katanya.