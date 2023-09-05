Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tesis dan Disertasi Terbit di Jurnal, Lulusan S2 dan S3 Bisa Dapat Predikat Cumlaude

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |20:10 WIB
Tesis dan Disertasi Terbit di Jurnal, Lulusan S2 dan S3 Bisa Dapat Predikat Cumlaude
Tesis dan disertasi tidak wajib masuk jurnal (Foto: Chindy Aprilia Pratiwi)
A
A
A

JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan peraturan Permendikbudristek yang baru tetap meminta mahasiswa magister S2, S3, wajib diberikan tugas akhir berupa tesis dan disertasi, tetapi tidak lagi wajib diterbitkan di jurnal. Aturan ini diserahkan kepada masing-masing kebijakan kampus. Bagaimana dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta?

Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Anter venus, MA, Comm, menilai hal itu tengah dikaji oleh pihak kampus. Hal itu juga menjadi pilihan bagi para mahasiswa S2 dan S3 itu sendiri.

 BACA JUGA:

“Kemudian apakah S2 dan S3 kan di kita juga ada ya, apakah wajib untuk mempublikasikan itu dibalikan kepada pihak masing-masing kalau pilihan secara internasional, dan yang berlaku di mana-mana sebetulnya untuk S2 dan S3 itu kan ada pilihan by by riset di Indonesia juga gitu kalau penelitiannya by riset atau penelitian ya harus publish,” katanya kepada wartawan dikutip Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, kampus di Indonesia rata-rata tetap mendorong mahasiswa S2 dan S3 tetap publikasi di jurnal. Mereka tetap diminta untuk publikasi.

 BACA JUGA:

“Karena itu akan membantu bagaimana meningkatkan kinerja kita di bidang publikasi penelitian, itu masalahnya,” katanya.

“Di UPN masih kita akan lihat lah ya kira-kira seperti apa untuk ininya,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement