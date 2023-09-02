Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

3 Fakta Abigail Manurung, Maba UGM Berparas Manis yang Viral Gegara Bercyanda

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |15:35 WIB
3 Fakta Abigail Manurung, Maba UGM Berparas Manis yang Viral Gegara Bercyanda
Maba UGM mendadak viral karena gaya bicaranya yang unik (Foto: TikTok @thesadewa)
JAKARTA - Seorang mahasiswi baru Universitas Gadjah Mada (UGM) bernama Abigail Manurung mendadak viral di media sosial terutama TikTok. Berkat gaya bicaranya yang lucu dan khas dengan kata ‘Bercyanda’ ini, banyak netizen yang ikut kepo dengan dirinya.

Diketahui maba tersebut bernama asli Abigail Geuneve Arista Manurung dari Fakultas Psikologi UGM tahun 2023. Ia mendadak viral berkat di wawancara oleh salah seorang content creator dari almamater yang sama, Danang Giri Sadewa.

 BACA JUGA:

Maba yang kini tengah viral tersebut bersama seorang temannya di wawancara mengenai bagaimana cara masuk UGM. Tak disangka, netizen justru salah fokus dengan gaya bicara Abigail yang kocak dan enerjik.

Banyak netizen yang mulai suka dan ikut mencari tahu tentang dirinya. 

BACA JUGA:

Kocak, Maba Viral Jargon Bercyanda Ambil Alih Akun TikTok UGM 

Tak sedikit netizen juga membandingkan gaya bicaranya ala Gen Z seperti Tiara dan Ziva Idol. Berikut rangkuman Okezone, Sabtu (2/9/2023) tentang Abigail Manurung. 

 

3 Fakta Abigail Manurung alias Gege

1. Muncul di Akun Tiktok Resmi UGM

Baru saja menjadi maba, Abigail bahkan sudah muncul di salah satu konten akun Tiktok kampusnya, @ugm.id. Disana, ia membuat video dengan sound “Bercyanda’ yang telah diremix dari suaranya.

Rupanya, ia diundang oleh pihak kampus UGM dan diajak untuk ‘mengambil alih’ akun TikTok UGM. Video tersebut bertuliskan ‘Kuliah di UGM gak asik!’ kemudian muncul sound ‘Bercyanda’ diikuti dengan Abigail yang muncul di konten tersebut.

Halaman:
1 2
