Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

AI Bakal Permudah Atasi Masalah Sosial, Stunting dan Kemiskinan

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:47 WIB
AI Bakal Permudah Atasi Masalah Sosial, Stunting dan Kemiskinan
AI dapat mempermudah kehidupan manusia di masa depan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Artificial Intelligence (AI) memudahkan manusia di masa depan. Untuk skala pembangunan nasional, kecerdasan buatan diharapkan dapat mendukung dan memudahkan semua program termasuk mengatasi masalah sosial seperti stunting dan kemiskinan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Mumpuni dalam Acara Diaspora Talk HomeComing, Rabu (30/8/2023), mengatakan sebuah ilmu yang bisa nantinya diaplikasikan ke dalam kegiatan apapun yang memang sangat relevan dan perlu. Sehingga kita akan terus bisa update dengan kondisi yang pada sekarang ini di Indonesia maupun di dunia.

 BACA JUGA:

Menurutnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial saat ini tengah berkembang pesat. AI diciptakan dengan tujuan untuk meniru aktivitas kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan persepsi untuk membantu manusia dalam aktivitas sosial dan pekerjaan. Aplikasi AI tidak terbatas pada robot tetapi juga dapat ditemukan pada mesin seperti perangkat lunak dan produk elektronik.

 BACA JUGA:

“Kita harus yakin bahwa ada pekerjaan-pekerjaan penting yang nanti bisa digantikan oleh AI itu. Harus dipahami terlebih dahulu sehingga kalian tidak akan melangkah menggeluti pekerjaan-pekerjaan yang bisa nanti digantikan oleh AI. Tapi hal yang sangat penting lagi adalah bagaimana AI ini mampu membantu kita mengatasi persoalan pembangunan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement