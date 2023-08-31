AI Bakal Permudah Atasi Masalah Sosial, Stunting dan Kemiskinan

JAKARTA – Artificial Intelligence (AI) memudahkan manusia di masa depan. Untuk skala pembangunan nasional, kecerdasan buatan diharapkan dapat mendukung dan memudahkan semua program termasuk mengatasi masalah sosial seperti stunting dan kemiskinan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Mumpuni dalam Acara Diaspora Talk HomeComing, Rabu (30/8/2023), mengatakan sebuah ilmu yang bisa nantinya diaplikasikan ke dalam kegiatan apapun yang memang sangat relevan dan perlu. Sehingga kita akan terus bisa update dengan kondisi yang pada sekarang ini di Indonesia maupun di dunia.

Menurutnya Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan artifisial saat ini tengah berkembang pesat. AI diciptakan dengan tujuan untuk meniru aktivitas kognitif manusia seperti pembelajaran, penalaran, dan persepsi untuk membantu manusia dalam aktivitas sosial dan pekerjaan. Aplikasi AI tidak terbatas pada robot tetapi juga dapat ditemukan pada mesin seperti perangkat lunak dan produk elektronik.

“Kita harus yakin bahwa ada pekerjaan-pekerjaan penting yang nanti bisa digantikan oleh AI itu. Harus dipahami terlebih dahulu sehingga kalian tidak akan melangkah menggeluti pekerjaan-pekerjaan yang bisa nanti digantikan oleh AI. Tapi hal yang sangat penting lagi adalah bagaimana AI ini mampu membantu kita mengatasi persoalan pembangunan,” ujarnya.