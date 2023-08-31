Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Inilah Sekolah yang Ternyata Milik Kakak Najwa Shihab

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:32 WIB
Inilah Sekolah yang Ternyata Milik Kakak Najwa Shihab
Ilustrasi untuk sekolah cikal yang dimiliki kakak Najwa Shihab (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Sekolah yang ternyata milik kakak Najwa Shihab sedang jadi perbincangan publik. Hal ini karena anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafatar, sempat bersekolah di sana.

Kabar ini diketahui dari unggahan Nagita Slavina di akun Instagram miliknya pada, Kamis (17/06/21) lalu.

“Selamat jadi anak SD Rafathar Malik Ahmad. Tambah soleh, tambah pinter, tambah sabar, tambah berkah, dan selalu dalam lindungan Allah. Terimakasih @sekolahcikal” tulis ibu dua anak itu.

Pada unggahan tersebut Nagita Slavina menandai satu sekolah tempat Rafathar menimba ilmu.

Melansir berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), sekolah yang diketahui milik kakak Najwa Shihab itu, adalah Sekolah Cikal yang berdiri pada tahun 1999. Didirikan pertama kali untuk lini pendidikan usia dini di Kemang Raya, Jakarta Selatan dengan nama Rumah Main Cikal oleh Najelaa Shihab dan Dewi Kamaratih Soeharto.

Telusuri berita edukasi lainnya
