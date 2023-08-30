5 Skill yang Tak Akan Pernah Tergantikan oleh AI

JAKARTA - 5 skill yang tak akan pernah tergantikan oleh AI sedang ramai diperbincangkan. Banyaknya aplikasi yang memanfaatkan AI sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia.

Teknologi di masa depan diharapkan dapat memudahkan kehidupan manusia. Begitu pula di bidang industri dan lapangan kerja.

Ada beberapa pekerjaan yang tetap membutuhkan peran manusia sebagai peran penting. Berikut ini merupakan 5 pekerjaan yang tak tergantikan perannya dari Artificial Intelligence (AI) dilansir berbagai sumber, Rabu (30/8/2023).

Skill yang Tak Akan Pernah Tergantikan oleh AI

1. Empati

Empati merupakan kemampuan dalam memahami dan merasakan emosi orang lain. Dalam hal ini, meski AI atau bahasa pemograman banyak yang dapat membaca emosi manusia, kemampuan alamiah manusia dalam merasakan emosi melalui perasaan tidak akan tergantikan.

2. Kreativitas

Kemampuan dalam berpikir kreatif yang ada pada manusia tentu tidak dapat digantikan. Kebanyakan aplikasi AI yang berbasis membantu kreativitas manusia pun masih membutuhkan pemikiran kreativitas manusia.