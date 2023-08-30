Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Fenomena Blue Moon Picu Dampak Badai Idalia, Ada Gelombang Pasang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:41 WIB
Fenomena Blue Moon Picu Dampak Badai Idalia, Ada Gelombang Pasang
Fenomena Blue Moon timbulkan dampak bencana alam. (Foto: Freepik)
A
A
A

AMERIKA - Fenomena astronomi Blue Moon yang muncul hari ini, Rabu (30/8/2023) ternyata menimbulkan dampak alam di belahan Bumi lain. Di Amerika Serikat, kawasan Florida mengalami dampak alam.

Bulan purnama Blue Moon yang langka berdampak pada Badai Idalia saat menghantam Florida. Saat Badai Idalia melanda Florida utara wilayah itu mengalami sebagai badai besar.

 BACA JUGA:

Bulan purnama akan terjadi dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang pasang yang lebih tinggi saat badai ini melanda wilayah tersebut. Pasang surut yang lebih tinggi ini, juga dikenal sebagai pasang surut raja.

Kondisi ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama ketika tarikan gravitasi paling tinggi dari matahari dan bulan yang bergerak ke arah yang sama di bumi. Beberapa pasang surut mungkin satu kaki lebih tinggi dari biasanya karena bulan purnama. Hal ini merupakan tambahan gelombang badai yang sangat berbahaya dan bahkan gelombang pasang yang lebih tinggi akibat badai besar tersebut.

 BACA JUGA:

Bulan biru ini menandai bulan purnama kedua di bulan Agustus dan Supermoon terakhir di tahun 2023. Idalia kini menjadi badai Kategori 2, namun diperkirakan akan menjadi badai Kategori 4 yang sangat berbahaya ketika menghantam Florida.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement