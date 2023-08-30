Fenomena Blue Moon Picu Dampak Badai Idalia, Ada Gelombang Pasang

AMERIKA - Fenomena astronomi Blue Moon yang muncul hari ini, Rabu (30/8/2023) ternyata menimbulkan dampak alam di belahan Bumi lain. Di Amerika Serikat, kawasan Florida mengalami dampak alam.

Bulan purnama Blue Moon yang langka berdampak pada Badai Idalia saat menghantam Florida. Saat Badai Idalia melanda Florida utara wilayah itu mengalami sebagai badai besar.

BACA JUGA:

Bulan purnama akan terjadi dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang pasang yang lebih tinggi saat badai ini melanda wilayah tersebut. Pasang surut yang lebih tinggi ini, juga dikenal sebagai pasang surut raja.

Kondisi ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama ketika tarikan gravitasi paling tinggi dari matahari dan bulan yang bergerak ke arah yang sama di bumi. Beberapa pasang surut mungkin satu kaki lebih tinggi dari biasanya karena bulan purnama. Hal ini merupakan tambahan gelombang badai yang sangat berbahaya dan bahkan gelombang pasang yang lebih tinggi akibat badai besar tersebut.

BACA JUGA:

Bulan biru ini menandai bulan purnama kedua di bulan Agustus dan Supermoon terakhir di tahun 2023. Idalia kini menjadi badai Kategori 2, namun diperkirakan akan menjadi badai Kategori 4 yang sangat berbahaya ketika menghantam Florida.