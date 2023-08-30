Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tujuan Pembentukan PPKI Beserta Sejarahnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |10:37 WIB
Tujuan Pembentukan PPKI Beserta Sejarahnya
Ilustrasi Tujuan Pembentukan PPKI (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA -Tujuan pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menjadi salah satu sejarah yang menarik untuk dibahas. Pembahasan ini meliputi asal mula PPKI dibentuk serta fungsi organisasi tersebut.

- Berikut sejarah tujuan pembentukan PPKI

PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945, tepat setelah BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demi mencapai tujuan pembentukan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, PPKI juga melibatkan beberapa anggota yang berasal dari kalangan tokoh nasional yang mewakili daerahnya masing-masing.

Empat tokoh nasional yang dihadir di antaranya Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr Radjiman Widyodiningrat. Saat itu, pemerintah Jepang akan memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia. Pidato itu disampaikan langsung oleh Jenderal Terauchi.

Halaman:
1 2 3
