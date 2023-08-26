Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Sedih 14 Mahasiswa saat KKN, Pulang Sisa 13 Orang

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:01 WIB
Kisah Sedih 14 Mahasiswa saat KKN, Pulang Sisa 13 Orang
Viral mahasiswa KKN berangkat 14 orang, pulang sisa 13 orang (Foto: Twitter @kegoblogan.unfaedah)
JAKARTA – Momen mengejutkan datang dari sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 14 orang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di salah satu daerah. Momen tersebut viral mengisahkan cerita sekelompok mahasiswa yang sedang KKN di desa Seko Lubuk Tigo dan Kecamatan Lirik. Diduga daerah tersebut berasal dari kepulauan Riau.

Singkat cerita, salah satu dari mahasiswa tersebut menjelaskan kronologi yang menimpa kelompok KKN mereka. Awalnya, mereka datang ke sana berjumlah 14 orang, sekelompok mahasiswa itu awalnya masih terlihat biasa-biasa saja, tanpa merasa ada hal yang aneh.

Diawali dengan melakukan senam, salah seorang dari mereka tanpa disebutkan namanya terlihat sudah mulai ada yang jatuh sakit. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Masih semangat bgtt. Tapi di sini awal mula satu teman kami gak ikut karena sakit,” ucap salah satu mahasiswa, dikutip dalam Twitter @kegoblogan.unfaedah, Sabtu (26/8/2023).

Tidak berlangsung lama, teman mereka yang sakit tersebut pun sudah menunjukkan keadaan membaik sehingga kegiatan dilanjutkan dengan rapat acara satu Muharram. Berkunjung ke sebuah Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan Program Kerja (Proker), sekelompok KKN tersebut nampak berkunjung ke pondok pesantren juga lalu mengadakan lomba satu Muharram. Namun, setelah kegiatan tersebut lagi-lagi mereka harus kekurangan anggota untuk menjadi petugas upacara, lantaran salah satu anggota dari mereka kembali jatuh sakit.

 BACA JUGA:

“Akhirnya kami harus terbiasa proker tanpa teman kami terlebih dahulu, dengan harapan ia bisa sembuh dan kembali beraktivitas,” kata salah satu mahasiswa.

Seiring berjalannya waktu, teman mereka yang sakit terlihat sudah membaik, dan mengatakan ingin sekali mengajar anak SD di daerah tersebut, meskipun tanpa disarai bahwa dirinya mengajar yaitu untuk pertama dan terakhirnya.

Halaman:
1 2
Jadi Peserta KKN Tematik Merajut Nusantara & LLDIKTI 3, MNC University Apresiasi Kegiatan Peduli Stunting
Mahasiswa KKN Edukasi soal Gizi Seimbang ke Masyarakat
Mahasiswa Peserta Kampus Mengajar Angkatan Ke-2 Mulai Terjun ke Daerah Terpencil
KKN Mahasiswa Ini Jadi Relawan Penanganan Covid-19
Manfaat KKN, Mahasiswa Dikenalkan Berbagai Persoalan di Masyarakat
Trik Bagi Waktu Kuliah Sambil Jadi Editor YouTuber
