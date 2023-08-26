Maba UGM Viral dengan Jargon Gaya Bicara Unik, Lolos lewat Jalur Hoki

JAKARTA - Seorang mahasiswi baru Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak viral di media sosial. Gaya bicaranya menjadi sorotan netizen dengan jargon ‘Berchyanda’ yang khas.

Maba manis dan pintar ini menjadi viral karena gaya bicaranya begitu unik. Dalam konten akun TikTok @thesadewa, dikutip Sabtu (26/8/2023), terlihat dia seolah sedang diinterview oleh seorang pewawancara.

Sang interviewer bertanya kepada maba manis tersebut apa tips bisa masuk UGM, kampus PTN unggulan di Indonesia. Sang maba ternyata bisa lolos lewat jalur prestasi atau jalur undangan SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi).

“Jadi menurut kamu, masuk UGM susah gak sih,” kata sang pewawancara.

“Jujur gak tahu, jujur kita jalur hoki. Betyul,” kata maba manis itu dengan jawaban dan gaya centil.

Jalur hoki menyiratkan jalur SNBP di mana tidak memakai tes, yakni berdasarkan nilai rapor selama SMA dan juga deretan prestasi yang diraih. Maba tersebut menjawab, tipsnya adalah nilai rapor harus stabil.

Namun lucunya, saat dia mengatakan kata ‘berchyanda’ dengan gayanya yang manis, membuat netizen gemas. Sang maba langsung viral.