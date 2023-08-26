Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mengenal Christoper Columbus, Penemu Benua Amerika dan Sejarah Singkatnya

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:20 WIB
Mengenal Christoper Columbus, Penemu Benua Amerika dan Sejarah Singkatnya
Ilustrasi sejarah Christopher Columbus (Foto: Wikimedia Commons)
A
A
A

JAKARTA- Mari kembali mengenal Christopher Columbus, penemu benua Amerika dan sejarah singkatnya yang penuh dengan kontroversi sebagai seorang penjelajah dunia.

BACA JUGA:

Peristiwa 12 Oktober: Columbus Mendarat di Amerika Hingga Tragedi Bom Bali 1

Sudah umum diketahui bila Christopher Colombus merupakan nama penting dalam sejarah peradaban dunia khususnya di bidang penjelajahan. Bisa dibayangkan dengan segala keterbatasan di masa silam dia berani dan gigih terus menaklukkan berbagai ketidakmungkinan dan keterbatasan pengetahuan manusia.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), Christopher Columbus atau Cristoforo Colombo dilahirkan pada 31 Oktober 1451 di Genoa. Ayahnya, Domenico Colombo, diketahui sebagai seorang pedagang wol.

Pengalamannya berlayar dimulai sejak remaja, sebagai awak di sebuah kapal dagang. Pada tahun 1470 sebuah kapal dagang asal Perancis menyerang kapalnya hingga tenggelam. Namun dia berhasil selamat berkat sebuah papan kayu dan mengapung hingga Lisbon, Portugal.

Di kota tersebut Columbus mempelajari banyak hal seperti matematika, astronomi, kartografi, dan ilmu navigasi. Di sana juga terbit berbagai mimpinya yang bakal mengubah dunia. Pada tahun 1473, Columbus merintis karir sebagai agen bisnis di beberapa keluarga elit Genoa. Antara lain Keluarga Centurione, Di Negro, dan Spinola.

Dirinya pun kian dipercaya hingga ikut ambil bagian dalam pengiriman kargo berharga ke Eropa Utara. Kemudian dia pergi menuju Galway, Irlandia sebelum ke Lisbon di tahun 1477. Di sana, dia bertemu saudaranya, Bartolomeo, dan mereka tinggal hingga 1485. Columbus menikah dengan putri Gubernur Porto Santo, Bartolomeo Perestrello, Filipa Moniz.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185411//gavin_rivers_weisenburg_dan_tanner_christopher_thomas_didakwa_atas_rencana_menyerbu_pulau_karibia-81J4_large.jpg
2 Pemuda AS Didakwa Berencana Serbu Pulau Karibia untuk Membunuh dan Memperbudak Penduduknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181068//ilustrasi-SmNx_large.jpg
AS Kerahkan 16 Ribu Tentara, 8 Kapal Perang ke Dekat Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180613//kerusakan_akibat_badai_melissa-wV36_large.png
Badai Melissa Tewaskan 50 Orang di Karibia, Ini Dampak dan Daerah Terparah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180446//dampak_badai_melissa_di_jamaika-I4lD_large.jpg
Korban Badai Melissa di Karibia Bertambah, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180191//ilustrasi-vPQ3_large.jpeg
Badai Melissa Terus Mengamuk di Karibia, 30 Orang Tewas di Haiti dan Jamaika
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement