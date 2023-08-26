Mengenal Christoper Columbus, Penemu Benua Amerika dan Sejarah Singkatnya

JAKARTA- Mari kembali mengenal Christopher Columbus, penemu benua Amerika dan sejarah singkatnya yang penuh dengan kontroversi sebagai seorang penjelajah dunia.

Sudah umum diketahui bila Christopher Colombus merupakan nama penting dalam sejarah peradaban dunia khususnya di bidang penjelajahan. Bisa dibayangkan dengan segala keterbatasan di masa silam dia berani dan gigih terus menaklukkan berbagai ketidakmungkinan dan keterbatasan pengetahuan manusia.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (26/8/2023), Christopher Columbus atau Cristoforo Colombo dilahirkan pada 31 Oktober 1451 di Genoa. Ayahnya, Domenico Colombo, diketahui sebagai seorang pedagang wol.

Pengalamannya berlayar dimulai sejak remaja, sebagai awak di sebuah kapal dagang. Pada tahun 1470 sebuah kapal dagang asal Perancis menyerang kapalnya hingga tenggelam. Namun dia berhasil selamat berkat sebuah papan kayu dan mengapung hingga Lisbon, Portugal.

Di kota tersebut Columbus mempelajari banyak hal seperti matematika, astronomi, kartografi, dan ilmu navigasi. Di sana juga terbit berbagai mimpinya yang bakal mengubah dunia. Pada tahun 1473, Columbus merintis karir sebagai agen bisnis di beberapa keluarga elit Genoa. Antara lain Keluarga Centurione, Di Negro, dan Spinola.

Dirinya pun kian dipercaya hingga ikut ambil bagian dalam pengiriman kargo berharga ke Eropa Utara. Kemudian dia pergi menuju Galway, Irlandia sebelum ke Lisbon di tahun 1477. Di sana, dia bertemu saudaranya, Bartolomeo, dan mereka tinggal hingga 1485. Columbus menikah dengan putri Gubernur Porto Santo, Bartolomeo Perestrello, Filipa Moniz.

