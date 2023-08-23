Contoh Seni Rupa Modern, Tradisional dan Kontemporer

JAKARTA - Contoh seni rupa modern, tradisional dan kontemporer ada begitu beragam. Masing-masing seni ini memiliki ciri khasnya.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni rupa adalah seni pahat dan seni lukis. Seni pun memiliki cabang yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa (visual) yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan.

Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (23/8/2023), berikut contoh seni rupa

-Contoh Seni Rupa Tradisional

Seni rupa tradisional mengikuti praktik dan estetika yang telah ada secara turun-temurun dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu.

1. Batik

Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang kini sudah menjadi warisan budaya. Proses pembuatannya pun masih tradisional dengan menggunakan cairan lilin malam dan canting.