5 Contoh Teks Pidato Perpisahan Kelas 6 SD

JAKARTA - 5 contoh teks pidato perpisahan kelas 6 SD umumnya begitu jujur, mengharukan, dan mudah dimengerti. Hal itu karena disampaikan oleh pelajar untuk teman-temannya dan juga para guru.

Teks pidato memiliki banyak jenis. Salah satunya pidato perpisahan. Jenis pidato ini sering digunakan saat seseorang atau sekelompok orang akan berpamitan dengan komunitasnya. Salah satunya perpisahan sekolah.

Teks pidato hendaknya disusun sebaik mungkin dengan menggunakan gaya bahasa yang sesuai, agar isi pidato menarik dan lebih mudah dimengerti pendengarnya. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (22/8/2023) berikut ini 5 contoh teks pidato perpisahan kelas 6 SD.

Contoh Teks Pidato Perpisahan Kelas 6 SD

Contoh 1

Assalamualaikum warrahmattuloh wabarakatuh,

Yang saya hormati,

Bapak/Ibu Kepala Sekolah (namanya),

Para guru (nama sekolah),

Orang tua/wali murid yang terhormat,

Teman dan adik kelas yang saya cintai.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang memberi kita semua rahmat-Nya. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan perpisahan.

Pertama-tama, saya berterima kasih kepada para guru yang telah mengajar, membimbing, dan mengajarkan ilmunya selama enam tahun terakhir. Semoga Allah Swt. selalu menghargai semua jasa bapak dan ibu guru sekalian.

Pada kesempatan ini, saya mewakili teman–teman dari kelas enam, meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan di masa lalu atas perilaku kami, yang dapat mengganggu atau menyinggung perasaan Bapak dan Ibu guru. Saya harap Bapak dan Ibu guru, selalu memaafkan semua kesalahan kami.

Bagi adik kelas, teruslah belajar dengan tekun, kami ingin kalian menjadi pelajar yang rajin yang terus mencari ilmu dan selalu menghormati orang tua/guru kita di sekolah ini.

Dan akhirnya, kepada orang tua kita yang tercinta, terima kasih telah mencintai kami, terima kasih atas kesediaannya untuk mengirim kami ke sekolah (nama sekolah) dan terima kasih atas pendidikan yang telah diberikan kepada kami.

Sekian dari saya,

Wassalamualaikum warrahmatuloh wabarakatuh.

Contoh 2

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Harapan Satu

Yang saya hormati bapak dan ibu guru

Yang saya hormati para orang tua atau wali murih

Yang saya kasihi teman-teman dan adik kelas semuanya.

Puji dan syukur mari kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat.

Saya di sini mewakili seluruh teman-teman kelas 6 SD Negeri Harapan Satu,

ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah,

bapak dan ibu guru serta para orang tua atas kesediaannya untuk menghadiri acara perpisahan ini.

Secara khusus, saya dan teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang selama kurang lebih enam tahun ini telah mendampingi serta mengajari kami banyak hal.

Mulai dari ilmu pelajaran hingga pendidikan berharga lainnya.