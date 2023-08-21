Ini 8 Orang Paling Cerdas di Dunia dengan Skor IQ Tertinggi, Tembus 200

Daftar orang paling cerdas di dunia dengan skor IQ tertinggi, Albert Einstein salah satunya (Foto: Biography)

JAKARTA - Siapa orang paling cerdas di dunia dengan skor IQ tertinggi? Intelligence Quotient (IQ) digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Skor dikumpulkan oleh peserta yang menyelesaikan tes standar yang mengukur kemampuan dalam memecahkan teka-teki, memori, dan lainnya.

Berdasarkan skor rata-rata sekitar 100, skor IQ yang diberikan relatif terhadap kecerdasan umum populasi, di bawah 85 dianggap sebagai skor buruk. Dan 130 ke atas dianggap melebihi cerdas.

BACA JUGA:

Sulit untuk menilai kecerdasan secara akurat dan mengambil skor IQ selalu layak karena perbedaan budaya dan faktor lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh sebuah studi di Frontiers In Systems Neuroscience, skor tes kecerdasan sering disalahpahami dan dapat disalahgunakan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan: skor IQ bukanlah unit pengukuran. Misalnya, seseorang dengan skor IQ 130 tidak 30 persen lebih pintar daripada seseorang dengan skor IQ 100. Mengingat perubahan pengujian selama beberapa dekade, juga sulit untuk membandingkan skor yang dicapai pada waktu yang berbeda.

Secara teoritis, tidak ada batasan untuk skor IQ. 200 sering dilihat sebagai skor puncak teoritis tetapi beberapa orang telah melampaui angka itu.

Menurut Science Focus, dilansir Selasa (22/8/2023), ada sederet nama ilmuwan dunia yang memiliki otak paling cerdas di dunia ini. Ada sejumlah nama yang mungkin kamu kenal dan bisa menjadi inspirasi.

BACA JUGA:

Daftar Orang Paling Cerdas di Dunia

1.William James Sidis

Dikatakan sebagai orang terpintar yang pernah hidup. William James Sidis adalah patokan anak ajaib. Dia dilaporkan dapat membaca koran pada usia 18 bulan dan masuk Universitas Harvard pada usia 11 tahun, lulus pada usia 16 tahun.

Dia menulis berbagai penelitian, termasuk membuat bahasa yang dibangun di Book Of Vendergood (usia 8) dan The Animate And The Inanimate (yang mencakup kosmologi dan reversibilitas hukum kedua termodinamika dan memprediksi lubang hitam).

Sperling menjelaskan bahwa skor William Sidis adalah yang tertinggi yang pernah diperoleh. Dalam hal IQ. Psikolog mengatakan bahwa angkanya antara 250 dan 300. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, klaim skor IQ Sidis telah banyak diperdebatkan.

2. Ada Lovelace

Ilmuwan komputer pertama, Ada Lovelace sering disebut-sebut sebagai orang paling cerdas yang pernah hidup. Melalui pekerjaannya di Analytical Engine, dia pada dasarnya menemukan program komputer pertama yang pernah dilihat dunia.

3. Christopher Michael Langan

Dilaporkan memiliki skor IQ 195, Christopher Michael Langan sering dianggap sebagai salah satu orang terpintar yang masih hidup. Sosok kontroversial itu kerap berpihak pada teori konspirasi dan klaim bahwa keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan matematika.