Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Seberapa Cerdas Sih Kamu? Cek Nilai IQ Berdasarkan Usia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |08:20 WIB
Seberapa Cerdas <i>Sih</i> Kamu? Cek Nilai IQ Berdasarkan Usia
Kecerdasan seseorang bisa diukur berdasarkan nilai IQ (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Salah satu indikator untuk menentukan kecerdasan manusia adalah dengan menggunakan nilai IQ. Indikator itu memahami skor kecerdasan rata-rata untuk melihat kepintaran manusia.

 BACA JUGA:

Apa itu Intelligence Quotient?

Pada tahun 1912, dilansir dari Science Times, Sabtu (19/8/2023), psikolog William Sterm menciptakan istilah intelligent quotient (IQ) dari istilah Jerman yakni intelligenzquotient. Dia mengatakan bahwa IQ adalah skor numerik yang menunjukkan kemampuan mental seseorang relatif terhadap kelompok sebayanya.

IQ terutama mengukur penalaran logis dan keterampilan memecahkan masalah, sering dikaitkan dengan fungsi otak kiri. Bertentangan dengan namanya, pada orang dewasa, IQ tidak berfungsi sebagai hasil bagi; sebaliknya, itu mencerminkan kinerja pada tes mental dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, IQ disesuaikan dengan usia.

 BACA JUGA:

Bagaimana IQ Diukur?

Di masa lalu, IQ dihitung dengan membandingkan usia mental seseorang dengan usia kronologinya, lalu mengalikan hasilnya dengan 100. Misalnya, jika seseorang berusia sepuluh tahun dengan usia mental sepuluh tahun, maka IQ mereka adalah 100.

Jika usia mental mereka melampaui usia kronologi mereka, seperti 15 bukannya sepuluh, maka IQ mereka akan menjadi 150. Sebaliknya, jika usia mental mereka kurang dari usia kronologis mereka, IQ mereka akan menjadi hasil dari selisih tersebut dikalikan 100.

 ]

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/65/3158647/hewan-nySm_large.jpg
8 Hewan dengan Pola Tidur Unik, Jerapah Cuma 30 Menit dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/65/3158042/ular-CeQ2_large.jpg
Benarkah Ular Weling Berbisa? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/65/3152094/apakah_boleh_pelihara_burung_hantu_ini_jawabannya-K0C8_large.jpg
Apakah Boleh Pelihara Burung Hantu? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3135060/hewan_unik-9liO_large.jpg
7 Hewan Unik yang Dapat Berjalan di Atas Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/624/3063789/kenapa-ikan-aligator-dilarang-dipelihara-di-indonesia-ini-alasannya-yT46HSolJC.jpg
Kenapa Ikan Aligator Dilarang Dipelihara di Indonesia? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/624/3054798/serunya-belajar-tentang-indonesia-sejak-dini-di-balai-wisata-budaya-kbri-canberra-bbKfi2SsKc.jpg
Serunya Belajar tentang Indonesia sejak Dini di Balai Wisata Budaya KBRI Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement