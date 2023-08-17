Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Cerita Mahasiswa Baru Raih Beasiswa dan Ditawarkan Jadi CEO Gegara Tanya Ini

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:57 WIB
Cerita Mahasiswa Baru Raih Beasiswa dan Ditawarkan Jadi CEO <i>Gegara</i> Tanya Ini
Mahasiswa UB mendapat beasiswa dan tawaran CEO (Foto: YouTube Kementerian Investasi)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswa baru Fakultas Vokasi Prodi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (Unibraw) bernama Ferdian Tri Kusuma mendapat apresiasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Dia dilirik oleh sang menteri saat ospek.

Usai menyampaikan orasi ilmiah di hadapan 15 ribu mahasiswa baru, Menteri bahlil membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Melihat kesempatan tersebut, dengan percaya diri Ferdian Tri Kusuma bertanya kepada Bahlil terkait beredarnya informasi 25% pelajar di Indonesia yang mulai berinvestasi di pasar modal dengan nilai aset Rp13 triliun tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai investasi di sektor keuangan.

"Dari 25% (pelajar) tersebut mereka asal langsung investasi saja, tanpa belajar apa itu reksadana, apa itu saham menurut bapak itu langkah yang tepat atau tidak?," tanya Ferdian dilansir dari YouTube Kementerian Investasi, Kamis (17/8/2023).

Mendengar pertanyaan tersebut dan melihat Ferdian begitu percaya diri, Bahlil bertanya cita-cita Ferdian ke depan akan menjadi apa. Ferdian menjawab bahwa dirinya ingin menjadi seorang chief executive officer (CEO) di perusahaan. Bahlil kemudian menawarkan kontrak kepada Ferdian berupa beasiswa kuliah hingga selesai dan selepas kuliah ia akan diangkat menjadi CEO di perusahaan milik Bahlil.

“Dian, kamu bener mau jadi CEO? Saya lihat kamu luar biasa sekali, punya sikap berani dan gentle. Ciri seorang pengusaha itu ada pada kamu. Mau nggak kamu kontrak sama saya?” ucap Bahlil.

Halaman:
1 2
