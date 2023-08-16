Mahasiswa Pencinta Alam Kibarkan Bendera Merah Putih di Dasar Laut

Mahasiswa pencinta alam di Aceh kibarkan bendera merah putih di dasar laut (Foto: Taufan Mustafa)

ACEH - Menyambut HUT ke-78 RI, mahasiswa pencinta alam di Aceh Besar, sampai menyelam ke dasar laut untuk mengibarkan bendera merah putih. Mahasiswa pecinta alam Gainpala UIN Ar-raniry menggelar pembentangan bendera merah putih di bawah laut ujung pulau Sumatra.

Delapan penyelam profesional turut serta dalam aksi pengibaran bendera ini. Selain itu juga menjadi kampanye untuk menjaga terumbu karang bawah laut.

Mereka menyelam di kawasan Ujong Pancu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar yang menjadi lokasi paling ujung pulau Sumatra. Kawasan ini menarik lantaran pesisir pantai Ujung Pancu memiliki biota laut yang sangat cantik.

Di sana terdapat banyak ikan serta terumbu karang. Hal itu membuat siapapun wisatawan menjadi jatuh cinta.