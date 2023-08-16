Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Pencinta Alam Kibarkan Bendera Merah Putih di Dasar Laut

Taufan Mustafa , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:13 WIB
Mahasiswa Pencinta Alam Kibarkan Bendera Merah Putih di Dasar Laut
Mahasiswa pencinta alam di Aceh kibarkan bendera merah putih di dasar laut (Foto: Taufan Mustafa)
A
A
A

ACEH - Menyambut HUT ke-78 RI, mahasiswa pencinta alam di Aceh Besar, sampai menyelam ke dasar laut untuk mengibarkan bendera merah putih. Mahasiswa pecinta alam Gainpala UIN Ar-raniry menggelar pembentangan bendera merah putih di bawah laut ujung pulau Sumatra.

Delapan penyelam profesional turut serta dalam aksi pengibaran bendera ini. Selain itu juga menjadi kampanye untuk menjaga terumbu karang bawah laut.

 BACA JUGA:

Mereka menyelam di kawasan Ujong Pancu kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar yang menjadi lokasi paling ujung pulau Sumatra. Kawasan ini menarik lantaran pesisir pantai Ujung Pancu memiliki biota laut yang sangat cantik. 

Di sana terdapat banyak ikan serta terumbu karang. Hal itu membuat siapapun wisatawan menjadi jatuh cinta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/23/373/930558/KyucMv4sbm.jpg
Caterva IISIP Tutup Mulut Soal Kematian Helmy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/23/373/930502/xGVoKbyrvz.jpg
Helmy Meninggal Saat Diklat Caterva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/23/373/930497/rYDwBzc8AJ.jpg
Syok, Mapala IISIP Belum Bisa Beri Keterangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/22/373/930026/OT5jE0VnfK.jpg
Kicauan Duka Mengalir untuk Helmy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/22/373/929969/FrzMYG2i1d.jpg
Ini Daftar Mahasiswa yang Tewas Ketika Naik Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/01/22/373/929964/RL2uTJ4mGo.jpg
Kampus IISIP Tak Tahu Rencana Pendakian
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement