HOME EDUKASI SEKOLAH

Besok Bakal Ada Puncak Hujan Meteor Kappa Cygnids, Catat Waktunya

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:15 WIB
Besok Bakal Ada Puncak Hujan Meteor Kappa Cygnids, Catat Waktunya
Besok akan ada puncak hujan meteor Kappa-Cygnids (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Agustus menjadi bulan yang diwarnai dengan fenomena astronomi. Khusus besok, tanggal 18 Agustus 2023, bakal terjadi puncak hujan meteor Kappa-Cygnids.

Fenomena astronomi bulan ini diawali dengan supermoon di mana cahaya bulan tampak lebih terang. Dikutip dari akun media sosial resmi @BosschaObservatory, Kamis (3/8/2023), tertulis bahwa bulan ini memang diwarnai dengan padatnya jadwal fenomena astronomi.

Netizen juga antusias untuk bisa melihat fenomena astronomi itu tanpa alat bantu. Hal itu bakal menarik perhatian.

BACA JUGA:

Penjelasan Fenomena Blue Moon dan Hujan Meteor di Bulan Agustus Ini 

Dan 18 Agustus 2023 khususnya senja hingga 02.25 WIB, akan terjadi puncak hujan meteor kappa-Cygnids. Lalu 27 Agustus 2023 akan terjadi operasi Saturnus. Dan 31 Agustus pukul 01.07 WIB akan terjadi konjungsi bulan-Saturnus.

Halaman:
1 2
