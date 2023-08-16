Besok Bakal Ada Puncak Hujan Meteor Kappa Cygnids, Catat Waktunya

JAKARTA - Agustus menjadi bulan yang diwarnai dengan fenomena astronomi. Khusus besok, tanggal 18 Agustus 2023, bakal terjadi puncak hujan meteor Kappa-Cygnids.
Fenomena astronomi bulan ini diawali dengan supermoon di mana cahaya bulan tampak lebih terang. Dikutip dari akun media sosial resmi @BosschaObservatory, Kamis (3/8/2023), tertulis bahwa bulan ini memang diwarnai dengan padatnya jadwal fenomena astronomi.
Netizen juga antusias untuk bisa melihat fenomena astronomi itu tanpa alat bantu. Hal itu bakal menarik perhatian.
Penjelasan Fenomena Blue Moon dan Hujan Meteor di Bulan Agustus Ini
Dan 18 Agustus 2023 khususnya senja hingga 02.25 WIB, akan terjadi puncak hujan meteor kappa-Cygnids. Lalu 27 Agustus 2023 akan terjadi operasi Saturnus. Dan 31 Agustus pukul 01.07 WIB akan terjadi konjungsi bulan-Saturnus.