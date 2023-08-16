Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Perjuangan Juan, Paskibraka Papua yang Berjuang Naik Kapal 5 Hari demi Seleksi hingga Sampai Istana

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:04 WIB
Kisah Perjuangan Juan, Paskibraka Papua yang Berjuang Naik Kapal 5 Hari demi Seleksi hingga Sampai Istana
Kisah perjuangan Juan, Paskibraka asal Papua yang berjuang menuju istana (Foto: Instagram Joko Widodo)
JAKARTA – Kisah perjuangan Juan, Paskibraka Papua yang berjuang naik kapal lima hari demi seleksi hingga sampai Istana. Menuju upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023, sebanyak 76 pelajar Paskibraka siap bertugas. Salah satunya, sosok Juan Paulinus Damianus Faya.

Mengutip Instagram Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (16/8/2023), perjuangan Juan, Paskibraka asal Papua tersebut merupakan salah satu dari 76 pelajar yang akan bertugas dalam upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Demi mencapai mimpinya untuk menjadi Paskibraka, Juan harus melewati perjalanan laut selama 5 hari 5 malam dari tempat tinggal asalnya di Kabupaten Asmat hingga sampai di Kabupaten Merauke.

Sebelum berhasil menjadi Paskibraka tingkat Nasional, dia terlebih dahulu harus lolos seleksi Paskibraka tingkat provinsi. Juan mendapatkan informasi mengenai seleksi Paskibraka melalui para Tentara di tempat tinggalnya, Kabupaten Asmat.

"Saya mendengarkan info bahwa ada seleksi untuk tingkat provinsi saja itu pas dari kakak-kakak tentara yang ada di Asmat. Jadi, di situ saya berniat untuk mendaftar," kata Juan pada siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa, 15 Agustus 2023.

Dia juga menjelaskan, bahwa dia mendaftar di Koramil Asmat dan menempuh perjalanan 5 hari 5 malam untuk sampai di Merauke. "Saya pun daftarnya di Koramil Asmat. Kami berangkat menggunakan kapal, di atas kapal selama lima hari lima malam dari Asmat menuju Merauke," katanya.

