HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Menghias Sepeda untuk Lomba 17 Agustus 2023, Ini Triknya agar Menang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |17:12 WIB
Cara Menghias Sepeda untuk Lomba 17 Agustus 2023, Ini Triknya agar Menang
Cara Menghiasi Sepeda untuk Lomba 17 Agutsus 2023 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada cara menghias sepeda untuk lomba 17 Agustus menarik untuk dikulik. Pasalnya dalam menyambut hari kemerdekaan beberapa perlombaan dilakukan untuk memaknai perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Salah satunya menghias sepeda menjadi salah satu jenis lomba 17 Agustus. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil. Nantinya setiap sepeda yang sudah dihias akan ditampilkan dalam parade lomba sepeda hias di Hari Kemerdekaan Indonesia.

Berikut cara menghias sepeda untuk Lomba 17 Agustus biar jadi juara satu:

1.Membeli Perlengkapan

Setelah menentukan konsep dekorasi, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membeli perlengkapan.

Gunakanlah beragam perlengkapan dan aksesoris yang mudah ditemukan agar tidak merepotkan. Salah satunya adalah lem, bendera, kardus, karton hingga gunting.

Halaman:
1 2 3
