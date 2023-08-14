30 Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Kelelahan saat Ospek, Rektor Janji Evaluasi





JAKARTA - Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Brawijaya kelelahan saat ospek. Bahkan foto-foto yang menyebar di media sosial menyebutkan para mahasiswa pingsan dalam pelaksanaan PKKMABA (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) tersebut. Pihak kampus angkat bicara.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof. Widodo berjanji akan mengevaluasi hal itu. Dia juga akan menindaklanjuti informasi yang beredar mengenai keluhan tugas yang terlalu mendadak dan biaya untuk PKKMABA yang mahal.

BACA JUGA:

"Nanti kita akan evaluasi dulu," ucap Prof. Widodo seusai konferensi pers, Senin (14/8/2023).

Ketua Pelaksana Raja Brawijaya Pugoh Ananta Putra mengungkapkan, ada empat ribu mahasiswa baru (maba) yang mengikuti kegiatan gladi bersih pembukaan ospek. Ia meluruskan informasi foto-foto yang viral beredar ini, salah satunya di antara mereka hanya beristirahat sebentar di tenda, namun dinarasikan mereka tumbang.