Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Olimpiade Geografi Internasional, Diikuti 46 Negara

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |09:05 WIB
Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Olimpiade Geografi Internasional, Diikuti 46 Negara
Indonesia siap jadi tuan rumah Igeo 19 (Foto: Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) siap menjadi tuan rumah ajang bergengsi Olimpiade Geografi Internasional atau International Geography Olympiad (iGeo) ke-19. Kegiatan ini akan diikuti oleh 177 siswa berasal dari 46 negara. 

Olimpiade tersebut akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 8-14 Agustus 2023. Melalui iGeo, diharapkan generasi muda lintas negara di bidang geografi dapat terhubung dan saling berkolaborasi.

 BACA JUGA:

“Ajang iGeo di Indonesia tidak hanya sekadar lomba saja. Para peserta khususnya talenta di bidang geografi dapat saling terhubung dan berkolaborasi serta mengenal beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya, peserta akan membawa pulang pengalaman yang berharga,” tutur Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek, Suharti, Senin (7/8/2023).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement