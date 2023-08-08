Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Olimpiade Geografi Internasional, Diikuti 46 Negara

JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) siap menjadi tuan rumah ajang bergengsi Olimpiade Geografi Internasional atau International Geography Olympiad (iGeo) ke-19. Kegiatan ini akan diikuti oleh 177 siswa berasal dari 46 negara.

Olimpiade tersebut akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 8-14 Agustus 2023. Melalui iGeo, diharapkan generasi muda lintas negara di bidang geografi dapat terhubung dan saling berkolaborasi.

“Ajang iGeo di Indonesia tidak hanya sekadar lomba saja. Para peserta khususnya talenta di bidang geografi dapat saling terhubung dan berkolaborasi serta mengenal beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia. Tentunya, peserta akan membawa pulang pengalaman yang berharga,” tutur Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek, Suharti, Senin (7/8/2023).