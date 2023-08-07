Daftar Atribut Pramuka Lengkap untuk Siaga, Penggalang dan Penegak

, Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:40 WIB

JAKARTA - Daftar atribut pramuka lengkap untuk siaga, penggalang, dan penegak perlu diperhatikan oleh anggota.

Berdasarkan UU No 12 tahun 2010, gerakan pramuka terbagi menjadi empat tingkatan yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Keempat tingkatan ini dikelompokan berdasarkan kelompok umur.

Atribut pramuka yang dikenakan menjadi pembeda antara keempat tingkatan ini. Dengan atribut yang lengkap, pramuka semakin menjadi wadah kokoh dalam membentuk generasi penerus.

Berikut daftar atribut pramuka lengkap untuk siaga, penggalang, dan penegak dilansir dari berbagai sumber:

-Atribut Pramuka Siaga Lengkap

1. Berseragam lengkap pramuka berwarna coklat lengkap dengan kacu atau hasduk dan ikat pinggang berwarna hitam

2. Topi pet dengan tanda tutup kepala berwarna dasar hijau

3. Tanda pandu dunia (WOSM) berwarna ungu