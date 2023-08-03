5 Jurusan Tersulit di Indonesia yang Banyak Peminatnya, Apa Saja?

JAKARTA – Setiap calon mahasiswa tentunya memiliki tujuan masing-masing dan ketika memutuskan untuk kuliah di suatu jurusan. Baik itu cita-citanya untuk mengejar ilmu yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, sehingga ingin menjadi lulusan dari jurusan tersebut karena bergengsi dan memiliki prospek pekerjaan.

Namun, beberapa jurusan yang tersedia di kampus ternyata memiliki reputasi sebagai jurusan yang ‘sulit masuk, sulit keluar’. Baik sulit untuk dipelajari maupun untuk lulus, namun peminatnya selalu tinggi saat pemnerimaan mahasiswa baru. Penasaran ingin tahu apa saja jurusan tersebut? Berikut 5 jurusan tersulit di Indonesia dilansri berbagai sumber:

BACA JUGA: Jurusan Kuliah Dirut Pertamina Nicke Widyawati hingga Jadi Wanita Paling Berpengaruh

1. Kedokteran

Salah satu jurusan universitas yang paling menantang, namun masih memiliki banyak peminat adalah jurusan kedokteran. Namun ada beberapa alasan yang menjadikan Jurusan Kedokteran salah satu jurusan yang sulit untuk dijalankan.

Pertama, mempelajari jurusan kedokteran membutuhkan ilmu tentang sistem, berbagai penyakit, hingga pengobatan yang menyerang tubuh manusia. Untuk bisa mendiagnosis, mengobati, dan cara pencegahan penyakit.

Kedua, masa pelatihan panjang yang harus diikuti oleh mahasiswa kedokteran. Karena jurusan lain hanya membutuhkan waktu 3,3 - 4 tahun studi, jurusan kedokteran membutuhkan waktu 5 – 6 tahun untuk menerima gelar Dokter.

Untuk masuk jurusan kedokteran sudah cukup sulit dan banyak pesaing. Jadi sudah sepantasnya jurusan kedokteran jurusan yang paling sulit di perguruan tinggi.