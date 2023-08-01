Daftar 10 Kampus Terbaik di Asia Tenggara 2023, UI Peringkat Berapa?

JAKARTA - Sederet kampus terbaik berada di posisi 10 besar kampus se-Asia Tenggara menurut peringkat Webometrics. Data yang dirilis di laman resmi Webometrics per Juli 2023 memperlihatkan National University of Singapore, Singapura, bertengger di posisi nomor satu kampus terbaik di Asia Tenggara. Bagaimana dengan Indonesia?

Posisi ini penting buat para calon mahasiswa yang berniat kuliah dan mencari kampus terbaik di kawasan Asia Tenggara. Webometrics mengumumkan Singapura masih yang terbaik. Indonesia diwakili oleh Universitas Indonesia (UI) terdapat di posisi 10 besar.

Kampus Terbaik se-Asia Tenggara

1. National University of Singapore

Peringkat global : 44

2. Nanyang Technological University

Peringkat global : 87

3. University of Malaya

Peringkat global : 300

4. Chulalongkorn University

Peringkat global : 419

5. Universiti Teknologi Malaysia

Peringkat global : 451