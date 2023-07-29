Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berminat Kuliah di UI? Begini Cara Mencari Informasi Beasiswa dan Syarat Umumnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:20 WIB
Berminat Kuliah di UI? Begini Cara Mencari Informasi Beasiswa dan Syarat Umumnya
Kampus UI. (Foto: Dok UI)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) menjadi kampus impian banyak orang. Para calon mahasiswa pun berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa terbaik untuk menembus kampus yang berdiri sejak 1947 itu.

UI menjadi kampus terbaik di Indonesia. Terbaru, titel itu diraih dari Times Higher Education World University Rangkings (THE WUR) 2023.

Banyak beasiswa yang bisa didapat ketika hendak berkuliah di UI. Di antaranya dari Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik-Bantuan Belajar Mahasiswa (PPA-BBM), Bank Indonesia, Sumitomo, Indocement, BP MIGAS, PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Exxon-Mobil, 4, Beasiswa Seribu Anak Bangsa, Unilever, Karya Salemba, Shell dan lainnya.

Setiap calon mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa di UI. Direktorat Kemahasiswaan UI mengelompokkan beasiswa menjadi dua, yang berasal dari internal dan eksternal. Ada juga beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu.

Adapun secara umum, ini syarat yang harus dipenuhi jika ingin melamar beasiswa di UI.

Telusuri berita edukasi lainnya
