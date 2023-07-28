10 Kampus Ternama Luar Negeri dengan Peluang Diterima Tinggi

JAKARTA- 10 kampus ternama luar negeri dengan peluang diterima tinggi akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dapat berkuliah di kampus top di luar negeri menjadi impian banyak orang, tetapi tentu saja kampus-kampus top ini memiliki standar yang tinggi bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Sehingga peluang yang tercipta menjadi lebih sedikit bagi banyak orang.

Namun jangan khawatir, sebab terdapat beberapa kampus top diluar negeri yang memiliki acceptance rate yang tinggi. Hal itu berarti, pendaftar pada universitas ini memiliki kesempatan yang besar untuk lolos asalkan memenuhi setiap persyaratan yang sudah ditentukan, memilih jurusan yang tepat dan menuliskan motivation letter dengan baik, serta memiliki beasiswa yang dapat menjadi nilai plus dalam pertimbangan kelulusan oleh pihak universitas.

Berikut ini 10 universitas top luar negeri dengan tingkat penerimaan tinggi yang dilansir Okezone dari berbagai sumber:

1. New York University

New York University merupakan salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat. NYU menempati peringkat ke-39 berdasarkan QS World University Ranking 2023. Kampus ini memiliki banyak program di berbagai bidang studi.

Universitas ini dikenal dengan kurikulumnya yang dinamis, ditunjang dengan fasilitas yang baik. NYU memiliki tingkat penerimaan sebesar 32%, mereka juga telah mencetak banyak alumni yang berpengaruh besar di dunia dari berbagai bidang.

Adapun untuk pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya, NYU memberikan kesempatan melalui dua lembaga beasiswa, yakni LPDP dan American Indonesian Cultural & Educational Foundation.

2. Tsinghua University

Tsinghua University merupakan salah satu universitas top yang terletak di Beijing, China. Universitas ini menempati peringkat ke-14 berdasarkan QS World University Ranking 2023. Tsinghua University memiliki 5 jurusan unggulan, yakni ilmu komputer, kedokteran, teknik sipil, bioteknologi dan mikrobiologi terapan, serta teknik mesin.

Tsinghua University memiliki tingkat penerimaan sebesar 36%. Calon mahasiswa dapat mendaftar secara online melalui website resmi Tsinghua University kemudian mengikuti tes NCAT (National College Admission Test). Universitas ini menerima sebanyak 3.300 mahasiswa setiap tahunnya.

Adapun beasiswa yang dapat diraih oleh mahasiswa di kampus ini adalah program beasiswa Chinese Government Scholarships (CGS).

3. Osaka University

Osaka University merupakan universitas nasional Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 1931 sebagai universitas kekaisaran keenam di Jepang. Universitas yang terletak di perfektur Osaka ini memiliki tiga kampus utama, yakni Suita, Toyonaka, dan Minoh. Osaka University terdiri atas 11 sekolah serta 6 lembaga penelitian.

Osaka University memiliki tingkat penerimaan sebesar 41%. Mereka memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat lokal Jepang serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa internasional. Osaka University menawarkan banyak keuntungan bagi para mahasiswanya, yakni akademik dan penelitian yang berkualitas tinggi, fasilitas modern dan canggih, pendidikan yang terintegrasi, kehidupan kampus yang beragam, serta kerjasama internasional yang kuat.

4. University of Auckland

University of Auckland merupakan salah satu universitas terkemuka yang terletak di New Zealand. Universitas ini juga terdaftar dalam 100 institusi terbaik di dunia berdasarkan QS University Ranking 2023.

University of Auckland memiliki tingkat penerimaan sebesar 45%. Universitas ini menerima sebanyak 8000 mahasiswa yang berasal dari 100 negara berbeda setiap tahunnya. Sama seperti universitas lain, University of Auckland juga menawarkan propram pendidikan mulai dari S1, S2, hingga S3.

5. Technological University Dublin (TU Dublin)

TU Dublin merupakan universitas teknologi pertama di Irlandia yang berdiri sejak tahun 2019 lalu. Mereka mendukung secara penuh mahasiswa internasional yang dipastikan secara langsung oleh staf kantor internasional yang berdedikasi.

Kampus ini memiliki tingkat penerimaan sebesar 61%. TU Dublin menawarkan lebih dari 200 program diberbagai disiplin ilmu kepada seluruh mahasiswanya. Selain itu, TU Dublin juga memiliki kualifikasi yang diakui secara internasional sehingga memungkinkan mahasiswa dapat masuk secara fleksibel diseluruh program gelar tiga tahun ataupun empat tahun.