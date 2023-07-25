Advertisement
KAMPUS

Kampus Sehat, UI Adakan Pemeriksaan Kesehatan 9 Ribu Mahasiswa Baru

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:37 WIB
Kampus Sehat, UI Adakan Pemeriksaan Kesehatan 9 Ribu Mahasiswa Baru
Pemeriksaan kesehatan mahasiswa UI (Foto: UI)
DEPOK - Universitas Indonesia (UI) melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru UI 2023 sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

Kegiatan ini berlangsung pada 24 Juli–4 Agustus 2023 dengan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan mahasiswa baru demi menunjang kelancaran kegiatan belajar-mengajar, sekaligus sebagai langkah awal UI dalam melahirkan lulusan UI yang sehat fisik dan mental.

Kepala UPT Klinik Satelit Makara UI, Dhanasari Vidiawati mengatakan bahwa pengidentifikasian kondisi kesehatan mahasiswa merupakan bagian dari komitmen UI dalam menyediakan fasilitas tambahan yang dibutuhkan mahasiswa.

“Untuk memastikan layanan pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses oleh mahasiswa, UI menyiapkan anggaran sehingga semua fasilitas kesehatan selama pemeriksaan kesehatan dapat diakses secara gratis,” ujar Dhanasari.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan mahasiswa ini melibatkan beberapa unit di UI, yaitu Klinik Satelit Makara; Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas; Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi; serta Direktorat Kemahasiswaan. Mahasiswa yang mengikuti pemeriksaan ini akan menjalani beberapa tahap untuk memvalidasi informasi kesehatan mereka.

