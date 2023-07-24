Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sandiaga Uno Terkesan dengan Karya Santri di Bogor: Konten Digitalnya Sudah Sekelas Kementerian

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |18:55 WIB
Sandiaga Uno Terkesan dengan Karya Santri di Bogor: Konten Digitalnya Sudah Sekelas Kementerian
A
A
A

BOGOR - Pesantren Darul Muttaqien Bogor menyelenggarakan acara kesyukuran momentum bersejarahnya saat memperingati ulang tahun ke-35 yang jatuh pada 18 Juli 2023.

Acara Milad yang ke 35 tahun ini dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Uno, yang memberikan apresiasi dan sambutan di GOR Putra Pesantren Darul Muttaqien Bogor, Sabtu 22 Juli.

Sandiaga Uno yang hadir dalam acara itu mengucapkan selamat atas capaian luar biasa Pesantren Darul Muttaqien dalam mencapai usia ke 35 tahun.

Sandi memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen lembaga dalam memberikan pendidikan holistik serta menciptakan lingkungan bersih, edukatif dan mendorong kreatifitas santri melalui berbagai program yang dirilis di web pesantren.

"Saya merasa bangga melihat kriprah para santri dihasilkan oleh Pesantren Darul Muttaqien selama 35 tahun terakhir. Saya sudah lihat berbagai tayangan di web dan sosial media pesantren, banyak agenda yang di-setting sekelas kementerian, kreatif dan sangat profesional. Lembaga ini merupakan contoh nyata semangat pendidikan dan telah melahirkan generasi-generasi individu berbakat yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa," ungkap Bapak Uno.

Acara tersebut diramaikan oleh berbagai pertunjukan budaya dan pameran seni tradisional Islam, yang menampilkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia yang merupakan bagian penting dari pendekatan pendidikan pesantren. Para santri sepanjang area pesantren menyambut kedatangan menteri dengan menampilkan berbagai kreasi budaya nasional dan islami.

1 2
