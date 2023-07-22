UI Raih Dua Penghargaan Pertumbuhan Indikator Kinerja Utama Terbaik dari Kemendikbudristek

DEPOK - Semangat dan kerja keras dari sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) dalam memantapkan posisi UI sebagai yang terbaik di Tanah Air dan disegani di Asia Tenggara, mendapatkan apresiasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran triwulan II tahun 2023 di Lingkungan Ditjen Diktiristek, UI meraih dua penghargaan dari kategori Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaik pada 2022.

UI masuk dalam kategori Keunggulan IKU Liga PTN-BH untuk IKU 2 (Mahasiswa Mendapatkan Pengalaman di Luar Kampus) dan kategori Pertumbuhan IKU Terbaik PTN-BH, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek).

Perguruan tinggi dari seluruh Indonesia menghadiri ajang apresiasi yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, Nizam menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah bekerja keras untuk mencapai IKU.

“Capaian IKU secara keseluruhan meningkat. Ini adalah salah satu hal yang kami apresiasi sehingga jarak reward IKU-nya semakin dekat. Semoga ke depan produktivitas dari seluruh perguruan tinggi semakin merata yang diukur dari delapan IKU,” ujarnya, Sabtu (22/7/2023).