UI Kukuhkan Gelar Doktor Ilmu Kesma ke Arief Rosyid Hasan, Bahas Kebijakan Asuransi di Indonesia

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) resmi mengukuhkan gelar Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kesma) ke Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk Arief Rosyid Hasan.

Arief, mendapat gelar doktor dari Universitas Indonesia atas disertasinya yang berjudul “Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional”.

Arief mengatakan, kesehatan merupakan hak asasi warga negara. Sehingga, negara memiliki peran sangat vital untuk melindungi warganya dengan berbagai kebijakan sosial di bidang kesehatan.

Salah satu kebijakan melindungi warga negara di bidang kesehatan itu, kata Arief, adalah adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini telah dijalankan oleh pemerintah.

“Komitmen ini perlu terus disempurnakan dengan berbagai upaya. Disertasi berjudul Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional ini mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyempurnakan jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Arief di Auditorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat, Senin (17/7/2023).