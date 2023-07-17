Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pameran Pendidikan Terbesar Hadir di Jakarta dan Tangerang, Banyak Kampus dari Luar Negeri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |17:30 WIB
Pameran Pendidikan Terbesar Hadir di Jakarta dan Tangerang, Banyak Kampus dari Luar Negeri
Pameran pendidikan terbesar bakal hadir di Jakarta dan Tangerang (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan wakil dari unversitas tenama dunia akan hadir secara langsung di International Education Expo 2023 yang diselenggarakan oleh ICAN Educatiaon Consultant.

Even yang tersebut hadir di Jakarta dan Tangerang selama dua hari di Swisotel PIK Avenue pada Sabtu 22 Juli 2023 dan Atria Hotel Gading Serpong Minggu 23 Juli 2023. Kedua acara tersebut dibuka pukul 13.00 hingga 18.00 WIB.

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap untuk para siswa dan siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, acara tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Di acara tersebut Anda akan menemukan booth universitas yang tepat dan bisa berkonsultasi langsung dengan perwakilan kampus yang diinginkan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/7/2023), puluhan universitas akan hadir dalam pameran tersebut, seperti Macquarie University, University Of Sydney, Monash University Malaysia, PSB Academy, Coventry University, Greenriver Community College, 3DSense Media School dan masih banyak lagi.

Dengan begitu, para pengunjung dengan mudah bisa menemukan informasi yang akurat dari universitas yang akan mereka tuju. Selain itu, dengan adanya pameran itu, calon mahasiswa bisa lebih mengetahui kualitas pendidikan dari program studi dan universitas tujuan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement