Pameran Pendidikan Terbesar Hadir di Jakarta dan Tangerang, Banyak Kampus dari Luar Negeri

Pameran pendidikan terbesar bakal hadir di Jakarta dan Tangerang (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Puluhan wakil dari unversitas tenama dunia akan hadir secara langsung di International Education Expo 2023 yang diselenggarakan oleh ICAN Educatiaon Consultant.

Even yang tersebut hadir di Jakarta dan Tangerang selama dua hari di Swisotel PIK Avenue pada Sabtu 22 Juli 2023 dan Atria Hotel Gading Serpong Minggu 23 Juli 2023. Kedua acara tersebut dibuka pukul 13.00 hingga 18.00 WIB.

Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap untuk para siswa dan siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, acara tersebut terbuka untuk umum dan gratis.

Di acara tersebut Anda akan menemukan booth universitas yang tepat dan bisa berkonsultasi langsung dengan perwakilan kampus yang diinginkan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/7/2023), puluhan universitas akan hadir dalam pameran tersebut, seperti Macquarie University, University Of Sydney, Monash University Malaysia, PSB Academy, Coventry University, Greenriver Community College, 3DSense Media School dan masih banyak lagi.

Dengan begitu, para pengunjung dengan mudah bisa menemukan informasi yang akurat dari universitas yang akan mereka tuju. Selain itu, dengan adanya pameran itu, calon mahasiswa bisa lebih mengetahui kualitas pendidikan dari program studi dan universitas tujuan mereka.