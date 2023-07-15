Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kepsek SMK Nuansa Bogor Sebut Motivasi Jadi Solusi Turunkan Angka Pengangguran

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:40 WIB
Kepsek SMK Nuansa Bogor Sebut Motivasi Jadi Solusi Turunkan Angka Pengangguran
Kepsek SMK Nuansa Bogor, Leanmunuk T Soblely (foto: dok MPI)
JAKARTA - Kepala Sekolah SMK Nuansa Bogor, Leanmunuk T Soblely mengatakan, sejumlah orang tua kerapkali masih memaksa sang anak untuk masuk ke sekolah pilihannya. Padahal menurutnya keinginan dan minat sangat dibutuhkan untuk masa depan sang anak.

"Ada yang seperti itu orang tua yang memaksakan Anaknya sekolah di satu sekolah yang orang tuanya yang suka. Padahal anaknya ngga suka jadi menjadi keterpaksaan anak," kata Leanmunuk dalam podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Partai Perindo, Jumat (14/7/2023).

Dia mengatakan, karena sudah terlanjur dipaksa sang anak seringkali kehilangan motivasi belajarnya. Sehingga mereka lulus dan belajarnya menjadi sia-sia.

Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia lulusan SMK menyumbang paling banyak 9,60% per Februari 2023. Menurutnya hal itu dikarenakan banyak pesaing-pesaing dari SMK bahkan jenjang lainnya.

Oleh karena itu, sekolah lanjutnya harus berperan aktif dalam memberikan motivasi anak-anak muridnya. Hal ini agar siswa lebih terarah dan lebih mengetahui akan cita-citanya di masa depan.

"Kami yang sekolah harus berperan aktif dengan anak supaya bisa menambah apa yang memotivasi mendorong anak-anak untuk sudah yang sekolah disini untuk tetap sekolah disini. Biar dikasih arahan tetap semangat sekolahnya gitu kan karena semuanya itukan buat mereka masa depan juga," katanya.

Halaman:
1 2
