Marak Kecurangan PPDB, Muhadjir: Kalau Sejak Awal Dididik Curang Nanti Jadi Calon Koruptor

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi adanya kecurangan pada Pelaksanaan Pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Muhadjir menekankan kepada orang tua murid agar tidak berlaku curang. Sebab, menurutnya hal tersebut bisa terpengaruh kepada anaknya bahkan bisa menjadi cikal bakal koruptor.

"Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Muhadjir berharap para orang tua dapat mengajarkan dan menanamkan sejak dini kepada anak-anaknya terkait pendidikan moral.

"Ini jadi harus diingat orangtuanya bahwa dia pertama ya harus tanamkan kepada anaknya adalah pendidikan moral," kata Muhadjir.