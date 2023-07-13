Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Marak Kecurangan PPDB, Muhadjir: Kalau Sejak Awal Dididik Curang Nanti Jadi Calon Koruptor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:06 WIB
Marak Kecurangan PPDB, Muhadjir: Kalau Sejak Awal Dididik Curang Nanti Jadi Calon Koruptor
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi adanya kecurangan pada Pelaksanaan Pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Muhadjir menekankan kepada orang tua murid agar tidak berlaku curang. Sebab, menurutnya hal tersebut bisa terpengaruh kepada anaknya bahkan bisa menjadi cikal bakal koruptor.

"Mestinya orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, ya itu nanti jadi calon koruptor itu," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Muhadjir berharap para orang tua dapat mengajarkan dan menanamkan sejak dini kepada anak-anaknya terkait pendidikan moral.

"Ini jadi harus diingat orangtuanya bahwa dia pertama ya harus tanamkan kepada anaknya adalah pendidikan moral," kata Muhadjir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/398/3146726//penasihat_khusus_presiden_bidang_haji_muhadjir_effendy-3FoJ_large.jpg
Distribusi Makanan Siap Saji BPKH pada Musim Haji 2025 Belum Maksimal, Perlu Lebih Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/398/3146696//bandara_taif_bisa_jadi_opsi_bagi_jamaah_haji_indonesia_ksa_directory-Egk9_large.jpg
Bandara Taif Berpotensi Jadi Pintu Masuk Jamaah Haji Indonesia Selain Madinah dan Jeddah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/624/3142078//sekolah-mvi9_large.jpg
Cara Daftar Akun SPMB Jakarta 2025 Jenjang SD hingga SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/278/3139574//muhadjir_effendy-H04i_large.jpg
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru BSI, Muhadjir Effendy Jadi Komut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119716//morning_zone-4rJc_large.jpg
Saksikan Morning Zone PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru, Kamis 6 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/624/3119064//spmb-qsV2_large.jpg
SPMB Gantikan PPDB, Simak Panduan Lengkap Penerimaan Murid Baru 2025/2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement