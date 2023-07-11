4 Jurusan Penting Ini Ternyata Hanya Ada di Universitas Luar Negeri, Apa Sajakah?

JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak perguruan tinggi, namun terdapat beberapa jurusan yang tidak tersedia di Indonesia tetapi ada di luar negeri.

Berikut jurusan kuliah yang tidak ada di Indonesia, namun tersedia di luar negeri, dikutip dari berbagai sumber:

1. Horologi

Jurusan Horologi adalah cabang ilmu mempelajari tentang waktu. Salah satu Universitas penyedia jurusan Horologi adalah University of Birmingham, Inggris.

Jurusan horologi merupakan sebuah pelajaran atau studi yang membahas tentang pengukuran semua waktu. Mulai dari jam masa kini, jam matahari, jam pasir, jam air, dan jam atom. Selain ilmu pengukuran jam, horologi juga mempelajari bagaimana pembuatan mesin pada jam-jam tersebut. Bahkan seperti stopwatch dan marine chronometer pun juga dipelajari di bidang horologi.

2. Real Estate Development

Jurusan ini tersedia di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Beberapa hal yang dapat dipelajari dalam jurusan ini adalah arsitektur gedung, pembangunan wilayah, sarana prasarana publik, hingga perekonomian dan bisnis.