Bersiaplah Saksikan Supermoon Malam Ini, Berjarak Hanya 14.000 Mil Lebih Dekat ke Bumi

NEW YORK – Bersiaplah untuk hari yang istimewa karena Supermoon pertama pada 2023 akan terlihat pada Juli ini.

Penampakan Supermoon ini akan tampak lebih terang di langit malam dibandingkan bulan purnama lainnya yang pernah disaksikan pada tahun ini.

Menurut The Old Farmer’s Almanac atau Almanak Petani Tua, bulan purnama akan terlihat di langit pada Senin (3/7/2023) dan akan mencapai iluminasinya di bawah cakrawala pada pukul 7:39 ET. Di Indonesia, Supermoon bisa disaksikan pada pukul 17/40 WIB.

Khusus warga Amerika Serikat (AS) dapat melihat peristiwa langit dengan memandang ke arah tenggara setelah matahari terbenam. Namun hal ini tergantung pada kondisi cuaca setempat.

“Supermoon adalah saat bulan tampak sedikit lebih besar di langit kita. Saat bulan mengelilingi Bumi, itu bukanlah lingkaran yang sempurna. Jadi, ada titik di orbitnya yang sedikit lebih dekat atau sedikit lebih jauh dari Bumi,” terang Direktur Planetarium Abrams di Michigan State University Dr Shannon Schmoll, dikutip Live Science.

Schmoll menjelaskan bahwa ketika bola tersebut mencapai fase bulan purnama pada suatu titik di jalurnya saat berada di dekat Bumi, ukurannya tampak sedikit lebih besar dan terjadi supermoon. Meskipun mata telanjang mungkin tidak dapat melihat perbedaan ukuran antara bulan purnama biasa dan supermoon dengan segera, Almanak Petani Tua menyatakan bahwa bulan purnama pertama musim panas akan lebih bercahaya dan hanya berjarak 224.895,4 mil (361.934 kilometer) dari Bumi.