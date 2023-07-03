Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bersiaplah Saksikan Supermoon Malam Ini, Berjarak Hanya 14.000 Mil Lebih Dekat ke Bumi

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |14:13 WIB
Bersiaplah Saksikan Supermoon Malam Ini, Berjarak Hanya 14.000 Mil Lebih Dekat ke Bumi
Supermoon bisa dilihat pada malam ini (Foto: Others/WION)
A
A
A

NEW YORK – Bersiaplah untuk hari yang istimewa karena Supermoon pertama pada 2023 akan terlihat pada Juli ini.

Penampakan Supermoon ini akan tampak lebih terang di langit malam dibandingkan bulan purnama lainnya yang pernah disaksikan pada tahun ini.

Menurut The Old Farmer’s Almanac atau Almanak Petani Tua, bulan purnama akan terlihat di langit pada Senin (3/7/2023) dan akan mencapai iluminasinya di bawah cakrawala pada pukul 7:39 ET. Di Indonesia, Supermoon bisa disaksikan pada pukul 17/40 WIB.

Khusus warga Amerika Serikat (AS) dapat melihat peristiwa langit dengan memandang ke arah tenggara setelah matahari terbenam. Namun hal ini tergantung pada kondisi cuaca setempat.

“Supermoon adalah saat bulan tampak sedikit lebih besar di langit kita. Saat bulan mengelilingi Bumi, itu bukanlah lingkaran yang sempurna. Jadi, ada titik di orbitnya yang sedikit lebih dekat atau sedikit lebih jauh dari Bumi,” terang Direktur Planetarium Abrams di Michigan State University Dr Shannon Schmoll, dikutip Live Science.

Schmoll menjelaskan bahwa ketika bola tersebut mencapai fase bulan purnama pada suatu titik di jalurnya saat berada di dekat Bumi, ukurannya tampak sedikit lebih besar dan terjadi supermoon. Meskipun mata telanjang mungkin tidak dapat melihat perbedaan ukuran antara bulan purnama biasa dan supermoon dengan segera, Almanak Petani Tua menyatakan bahwa bulan purnama pertama musim panas akan lebih bercahaya dan hanya berjarak 224.895,4 mil (361.934 kilometer) dari Bumi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167650//ilustrasi-hTHm_large.jpg
Bulan Merah Darah Akan Terlihat di Langit Indonesia Pekan Ini, Catat Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/56/3164544//ilustrasi-gAyr_large.jpg
Fenomena Bulan Hitam yang Dikaitkan dengan Tanda Kiamat Akan Kembali Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/56/3160833//ilustrasi-eQUt_large.jpg
NASA Akan Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160027//banjir-Iky6_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Imbas Fase Bulan Purnama Akan Terjang Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/56/3146479//ilustrasi-QzIm_large.jpg
Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/56/3145186//wahana_antariksa_jepang_tenacious_hilang_kontak_saat_mendarat_di_bulan-kf41_large.jpg
Wahana Antariksa Jepang Hilang Kontak saat Mendarat di Bulan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement