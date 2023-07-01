13 Cara Mengatasi Wc Mampet yang Terbukti Ampuh

JAKARTA- Deretan 13 cara mengatasi wc mampet yang terbukti ampuh menarik diulas. Pasalnya toilet mampet akan membuat pembuangan tersumbat serta rutinitas kamar mandi menjadi ikut terhambat.

Biasanya, ada jasa petugas wcyang siap untuk mengatasi permasalahan ini. Meski begitu, kita harus menunggu lama hingga petugas datang.

Namun tenang, ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi WC yang mampet sendiri loh.

BACA JUGA: WC Meledak di Rumah Lansia Terdengar hingga Radius 50 Meter

Berikut 13 cara mengatasi wc mampet yang terbukti ampuh dilansir

1. Tuangkan Air Panas

Menyiapkan air panas saat melihat saat wc tersumbat pilihan tepat. Anda dapat menyalakan keran di wastafel atau bak mandi ke pengaturan terpanas atau memanaskan air sedikit di atas kompor, tetapi jangan biarkan air mencapai titik didih.

Tuang ke saluran pembuangan dan diamkan selama beberapa menit untuk melihat apakah itu melonggarkan sumbatan. Dalam banyak kasus, air panas cukup untuk memecah apa pun yang menyebabkan pencadangan.