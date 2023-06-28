QS World University Rankings 2024, Peringkat Unpad Naik Jadi 661

JAKARTA – Universitas Padjadjaran (Unpad) naik peringkat secara signifikan dalam QS World University Ranking 2024 yang diumumkan Rabu (28/6/2023). Pada pemeringkatan tersebut, Unpad meraih peringkat 661 dunia atau naik lebih dari 100 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, ini pencapaian kita semua,” kata Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti, dalam keterangannya.

Tahun ini ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan optimal pada QS World University Rankings 2024, yaitu reputasi akademik (academic reputation) dan reputasi pemberi kerja (employer reputation). Pada indikator reputasi akademik, Rektor mengatakan bahwa komponen ini menunjukkan posisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini menandakan dosen dan peneliti di Unpad memiliki mitra (peer) internasional yang lebih kuat.

“Capaian ini menunjukkan adanya keselarasan dengan visi Unpad menjadi perguruan tinggi bereputasi dunia, dan itu memang harus makin diakui,” kata Rektor.

Sementara pada indikator reputasi pemberi kerja, Unpad telah mampu menginventarisasi dan mengidentifikasi alumninya dengan baik. Kenaikan nilai pada indikator ini menunjukkan Unpad memiliki banyak alumni yang prominen. Hal ini menandakan pendidikan di Unpad makin baik.

Rektor melanjutkan, capaian baik dari dua indikator ini menunjukkan bahwa Unpad makin mampu meningkatkan kualitas dan reputasinya bukan hanya di bidang riset dan publikasi, tetapi juga di bidang capaian dan luaran dari pembelajaran pendidikan tinggi.

Dari hasil pemeringkatan tersebut, yang perlu menjadi catatan adalah peningkatan jumlah mahasiswa asing. Saat ini, kata Rektor, fokus yang dilakukan adalah meningkatkan jumlah mahasiswa asing yang melakukan studi bergelar di Unpad.

Upaya diwujudkan melalui penyediaan beasiswa bagi program Magister untuk mahasiswa asing dengan seleksi, kolaborasi dengan perguruan tinggi asing untuk pembukaan twinning program, double degree, joint degree hingga mempromosikan studi di Unpad melalui lembaga penyedia beasiswa di luar negeri.

“Kita targetkan jumlah mahasiswa asing yang bergelar di Unpad itu naik. Program non-gelar pun tetap kita tingkatkan,” ujarnya.